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【電動車】Tesla打算拆股 盤前升5%

股樓投資 18:54 2022/03/28

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據周一（28日）特斯拉（Tesla，美，TSLA）向美國證券交易委員會（SEC）提交的一份文件顯示，Tesla計劃拆分股票，消息傳出後Tesla盤前股價大漲4.98%。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

文件指出，Tesla計劃在即將召開的股東大會上，要求股東批准增加普通股股數，以便支付股息。該公司在其社交平台Twitter上亦表示，將要求股東在今年的年度股東大會上就拆股進行投票。

Tesla股價在盤前交易中上漲4.98%至約1,061美元。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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