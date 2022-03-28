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【華為策略】芯片供應受影響　華為研發技術尋出路

科技 18:45 2022/03/28

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通訊設備商華為公布，​​2021年營收6368億元（人民幣，下同），按年下滑28.6%，華為副董事長、首席財務官（CFO）孟晚舟回國後首次公開亮相華為年度報告發布會，她指產品供應鏈在過去3年受影影響；美國制裁下手機供應有壓力，另外就是2020年中國的5G部署已大致完成，所以業界需求下降；最後就是疫情亦為華為帶來壓力。

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孟晚舟在華為2021年年度報告上表示，要穩建經營，投入未來。而今年華為的業績亦在預期之內。華為輪值董事長郭平在會上亦強調，在芯片供應受影響的情況下，會嘗試尋找新的方案及發展空間，包括加強研發系統架構及堆疊技術令華為產品保持競爭力。

郭平提到人才、科研及創新精神是華為生存及發展的3大元素。

郭平在記者會上重申2021年華為活下來，2022年要繼續求生存及謀發展。他更在會上強調，未能獲得先進工藝時，要在系統工程保持競爭力，包括主力在驅動部件及系統設計上努力。郭平以神經網絡為例，華為研究利用16位元加法的神經網絡推動人工智能方案，令系統運算時的功耗減低。

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郭平亦提到人才、科研及創新精神，是華為生存及發展的3大元素，他亦透露在2022年有計劃增聘1萬多名硬件工程人才，他強調人才才是解決現有情況的重點。華為明顯正重構業務經營方式，而郭平亦提到要在理論突破、架構重構及軟件重朔3方面出發，才可保持競爭力。

華為消費者業務受衝擊，年前已開發展可穿戴及智能汽車系統，郭平對此表示，現時華為可穿戴設備已出貨超過1億台，服務超過3.2億客戶。在智能汽車方面，亦已推出7大解決方案，推出了30多款智能汽車零件及有300多家合作夥伴，而在年前推展華為雲方面，他表示現時已在27個地理區有據點，有65個可用區，在全球市場佔第5位。

本報記者：彭振濠

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