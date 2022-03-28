中國直播電商市場爆發式增長 騰訊雲助海外企業捉緊內地消費市場機遇

全球諮詢公司麥肯錫（McKinsey）其中一項最新研究指，中國直播電商市場中，包括透過互動和聊天功能讓觀眾即時購買推薦產品的銷售模式，其市場價值在過去3年錄得超過280%的複合年增長率，同時預計中國到2026年，直播電商帶來的銷售額將佔整體電商銷售額的20% 。

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騰訊雲就憑藉其可靠、高性能等服務及科技，專為海外企業設計，幫助他們捉緊中國消費市場機遇。企業只需透過以下通過雲計算技術支援的首選策略，就能有效協助企業在綫上吸引中國消費者。

1. 使用安全和可靠的綫上直播服務 — 針對標準直播及實時直播的需要，配備低延遲及處理大量同步收看直播的能力至關重要，這能讓企業更有效地向具購買潛力的中國消費者傳達企業信息或推介產品。 2. 確保與受眾緊密互動和接觸 — 企業必須具備與目標受眾維持緊密接觸和互動的能力，從而充分利用數碼、綫上和雲的方式，將品牌和產品推廣及銷售至中國消費者。騰訊雲一系列的服務包括實時音視頻 (TRTC)，專為各個平台提供多人音視頻通話，以及低延遲及高互動性的直播解決方案。

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騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，實時視頻直播和其他綫上方式已成為接觸全球顧客不可或缺的一環。有見及此，騰訊雲推出一系列China Connect解決方案，讓海外企業進一步接觸中國受眾。透過騰訊雲的全球網絡、對中國市場的專業知識及卓越和高可靠性的技術及服務，期望與各行各業的機構企業合作，為它們開創在中國發展的旅程。

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記者：張以正