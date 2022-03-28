▲ 【業績│零售股】鱷魚恤炒燶股票累半年純利大減88% 終止「Lacoste」品牌分銷已於2月完成

鱷魚恤 （00122） 公布，截至今年1月底止6個月，純利大減88%至197.3萬元，營業額增加8%至6421.1萬元，毛利升5%至4382.2萬元，不派息。鱷魚恤指，終止有關「Lacoste」品牌的分銷業務已於今年2月完成，並如預期般無對「成衣及相關配飾業務」分類造成任何重大不利影響。

成衣及相關配飾業務扭虧

集團成衣及相關配飾業務半年收入增長15%至3738.8萬元，並轉虧為盈，溢利貢獻105.6萬元。截至1月底，本港經營14間「鱷魚恤」店舖及3間「Lacoste」店舖。集團繼續控制庫存水平，並透過精簡不同部門的工作流程，控制營運及行政開支。

內地則共有13間店舖，當中包括自營店舖7間，寄售經營店俌6間，去年收入減少12.4%至422.6萬元。

由於美國聯儲局加息，加上內房相關股票及債券市場受到嚴重打擊，前稱證券買賣的庫務管理錄得虧損556.5萬元。

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