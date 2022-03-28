【大行點睇】瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份

一度因俄烏衝突消息而出現大幅調整的中資股近期稍有起色。瑞信發表報告指，由於中資股估值顯現買入訊號，加上市場流動性過剩情況持續，因此維持中國資本市場「增持」評級。該行建議投資者留意消費品牌股，以及估值便宜的科技股。瑞信亦列出3 隻首選股，和包含隻股份的中資焦點股名單。

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瑞信又估計，內地會進一步放鬆貨幣政策，房地產行業的營運環境有望穩定下來。該行又估計，內地有能力控制新冠疫情，又指當局已調整診療方案，包括批准採用輝瑞(美：PFE)治療藥。至於內地自主研發的mRNA疫苗仍在測試階段，瑞信預計要待明年才會推出。

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