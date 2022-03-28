【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?

疫情持續逾兩年，令百業肅條，不過據政府統計處周一（28日）公布的最新數字，2021年12月港人的名義平均工資率義平均工資率按年（較2020年同期）上升1.8%，當中約54%公司的平均工資率較上年同期上升。

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據統計處的數字，42%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘4%公司的平均工資率與上年同期相若。

按下圖即睇8大行業工資：

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雖然港人的名義平均工資率義平均工資率按年錄得1.8%升幅，但若扣除以甲類消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，在統計調查中包括的所有選定行業主類，期內實質平均工資率較上年同期下跌1.1%。



政府發言人表示，受惠於當時就業情況隨經濟復蘇而改善，所有選定行業的平均工資率以名義計算的按年升幅略為加快至1.8%。扣除通脹後，實質平均工資率下跌，這是由於整體甲類消費物價指數在當月的按年升幅受政府在一年前實施的一次性紓困措施所造成的低基數影響而擴大。

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薪金總額統計方面，在統計調查中包括的所有行業主類，2021年第四季就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升1.5%。扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，期內就業人士實質平均薪金較上年同期下跌0.4%。



政府發言人解釋，大部分主要行業的就業人士平均薪金按年上升。當中，消費券計劃對與消費相關行業（即住宿及膳食服務活動和零售）的業務提供支持，令這些行業的就業人士平均薪金升幅加快。另一方面，運輸、倉庫、郵政及速遞服務和社會及個人服務的就業人士平均薪金輕微下跌。

就業人士名義平均薪金指數方面，在2021年第四季，大部分包括在統計調查中的行業主類均錄得按年升幅，由0.5%至3.0%不等。只有社會及個人服務業和運輸、倉庫、郵政及速遞服務業例外，該兩行業分別錄得0.2%和0.3%的按年跌幅。



實質平均薪金指數方面，在二零二一年第四季，在統計調查中包括的各個行業主類所錄得的按年變動不一。當中，製造業、進出口貿易及批發業、零售業、運輸、倉庫、郵政及速遞服務業、地產活動業和社會及個人服務業錄得介乎0.2%至2.2%不等的按年跌幅，而污水處理、廢棄物管理及污染防治活動業、住宿及膳食服務活動業、資訊及通訊業和金融及保險活動業則錄得介乎0.2%至1.0%不等的按年升幅。同時，專業及商業服務業則維持大致不變。

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政府發言人補充，以上最新數字僅反映截至2021年底的情況。由於本地第五波疫情，勞工市場近期已明顯惡化，並將在短期內繼續面對壓力。為應對挑戰，政府已推出多項措施以支持企業和保障就業，為日後本地疫情減退後經濟能快速復蘇鋪路。同時，社會各界必須齊心合力，支持政府抗疫，令本地疫情盡快受控。政府會繼續密切留意有關發展。

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記者：陳詠妍