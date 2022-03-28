  • 17°C
香港時間 : 2022328日 (一) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?

理財智慧 18:32 2022/03/28

分享：

疫情持續逾兩年，令百業肅條，不過據政府統計處周一（28日）公布的最新數字，2021年12月港人的名義平均工資率義平均工資率按年（較2020年同期）上升1.8%，當中約54%公司的平均工資率較上年同期上升。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？


據統計處的數字，42%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘4%公司的平均工資率與上年同期相若。

按下圖即睇8大行業工資：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【MPF】積金局預設投資策略推出五年 旗下兩基金大大跑贏年率化通脹率 最受呢個年齡層歡迎，詳見【下一頁


雖然港人的名義平均工資率義平均工資率按年錄得1.8%升幅，但若扣除以甲類消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，在統計調查中包括的所有選定行業主類，期內實質平均工資率較上年同期下跌1.1%。


政府發言人表示，受惠於當時就業情況隨經濟復蘇而改善，所有選定行業的平均工資率以名義計算的按年升幅略為加快至1.8%。扣除通脹後，實質平均工資率下跌，這是由於整體甲類消費物價指數在當月的按年升幅受政府在一年前實施的一次性紓困措施所造成的低基數影響而擴大。

【交通運輸】因應最新工資指數 港鐵今年按「可加可減機制」凍結票價，詳見【下一頁


薪金總額統計方面，在統計調查中包括的所有行業主類，2021年第四季就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升1.5%。扣除以綜合消費物價指數計算的消費物價變動的因素後，期內就業人士實質平均薪金較上年同期下跌0.4%。


政府發言人解釋，大部分主要行業的就業人士平均薪金按年上升。當中，消費券計劃對與消費相關行業（即住宿及膳食服務活動和零售）的業務提供支持，令這些行業的就業人士平均薪金升幅加快。另一方面，運輸、倉庫、郵政及速遞服務和社會及個人服務的就業人士平均薪金輕微下跌。

就業人士名義平均薪金指數方面，在2021年第四季，大部分包括在統計調查中的行業主類均錄得按年升幅，由0.5%至3.0%不等。只有社會及個人服務業和運輸、倉庫、郵政及速遞服務業例外，該兩行業分別錄得0.2%和0.3%的按年跌幅。


實質平均薪金指數方面，在二零二一年第四季，在統計調查中包括的各個行業主類所錄得的按年變動不一。當中，製造業、進出口貿易及批發業、零售業、運輸、倉庫、郵政及速遞服務業、地產活動業和社會及個人服務業錄得介乎0.2%至2.2%不等的按年跌幅，而污水處理、廢棄物管理及污染防治活動業、住宿及膳食服務活動業、資訊及通訊業和金融及保險活動業則錄得介乎0.2%至1.0%不等的按年升幅。同時，專業及商業服務業則維持大致不變。

【網上招聘會】勞工處舉職場新機遇網上招聘會 提供超過2,500個職位空缺 3月30至31日期間招聘，詳見【下一頁

政府發言人補充，以上最新數字僅反映截至2021年底的情況。由於本地第五波疫情，勞工市場近期已明顯惡化，並將在短期內繼續面對壓力。為應對挑戰，政府已推出多項措施以支持企業和保障就業，為日後本地疫情減退後經濟能快速復蘇鋪路。同時，社會各界必須齊心合力，支持政府抗疫，令本地疫情盡快受控。政府會繼續密切留意有關發展。

【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
疫情 就業 綜合消費物價指數 政府統計處 甲類消費物價指數 通脹 行業

上一篇文章

【日圓新低】日本央行再度出手 無限量買債以壓低市場利率 日圓跌至2015年以來新低

下一篇文章

【美國經濟】美國5年期與30年期國債息倒掛 為16年來首次
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】多個平台緊急呼籲 立刻更新Chrome瀏覽器
【加密貨幣】多個平台緊急呼籲 立刻更新Chrome瀏覽器
臻享王良享：股市反覆入市要審慎 收息股入市時機
臻享王良享：股市反覆入市要審慎 收息股入市時機
【姜濤效應】2021年本地廣告開支逆市升29% 姜濤拍40廣告銷售額稱冠　
【姜濤效應】2021年本地廣告開支逆市升29% 姜濤拍40廣告銷售額稱冠　
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款