【東亞23】東亞銀行股東特別大會通過回購股東Elliott持股　聯席CEO李民橋及李民斌：回購將為股東帶來實質益處

▲ 【東亞23】東亞銀行：股東特別大會通過回購股東Elliott持股

東亞銀行 （00023） 宣布， 該行提出有關回購Elliott方所持全部股份之決議案，於今天舉行的股東特別大會上獲得99.93%票數贊成通過。此項股份回購將以每股11.78元進行，涉及股份總數相當於該行已發行股份總數的8.43%，總代價將為29.04億元。此項回購須待達成股東特別大會通函中所述的若干條件，包括取得所需的監管機構批准後，方告完成。

該行表示，此項股份回購充分展現該行不斷為股東帶來價值的承諾，交易完成後將即時帶來裨益，股東權益回報率和每股盈利將得以提高，每股股東應佔綜合資產淨值將提升約6%。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋及李民斌表示，對於是次股份回購獲得股東支持深感高興，此股份回購將會為該行及其股東帶來實質的益處，亦同時展現出管理層對東亞銀行經營策略的信心，「我們會繼續積極推動增長，加強業務營運和把握創造價值的機會，以爭取長遠成功，為股東實現更高的回報」。

東亞銀行今收報11.92元，升0.7%。

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