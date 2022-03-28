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【美國經濟】美國5年期與30年期國債息倒掛 為16年來首次

股樓投資 18:31 2022/03/28

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美國5年期和30年期國債孳息率自2006年以來首次出現倒掛，引發市場對經濟衰退的憂慮。

孳息曲線倒掛被市場視為美國經濟陷衰退的預兆，截至下午6時，5年期美國國債孳息率報2.63厘，高於30年期國債孳息率報2.60厘。這是16年以來首次。聯儲局加息令短期國債的拋售速度超過長期國債。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

早前，5年期和10年期美國國債之間的孳息率出現倒掛。然而，最受市場關注的2年期和10年期孳息率差，目前仍為正值。2年期國債孳息率最新報2.37厘，10年期國債孳息率則報2.51厘​​。

聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell) 上周表示，聯儲局可能會在5月議息會議加息半厘，以控制通脹。他又反駁孳息率曲線倒掛意味經濟衰退言論，指短期國債孳息曲線仍然陡斜。

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責任編輯：黃苑筠

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債息倒掛 經濟衰退 加息 美國聯儲局 美國 通脹 鮑威爾 議息 國債

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