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【奧斯卡2022】送近3000萬禮物 網民：捐畀烏難民

環球社會熱點 18:09 2022/03/28

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今屆奧斯卡頒獎禮於俄烏開戰期間舉行，奧斯卡主辦方呼籲觀眾及在場人士為烏克蘭難民提供人道主義援助。不過網民就炮轟奧斯卡講一套做一套，與其向主要獎項入圍者提供總值近3,000萬港元的奢華禮物包，不如直接將這筆錢捐給烏克蘭難民。

【奧斯卡2022】頒獎禮播文字聲援烏克蘭 無人敢提俄烏戰爭 【下一頁】

英媒《每日郵報》報道，奧斯卡會向最佳導演、最佳男女主角及最佳男女配角等主要獎項入圍者送贈禮物包，今年的禮物包每份價值14萬美元（約109萬港元）。按每個獎項有5名入圍者計算，禮物包總值最少達到350萬美元（約2,730萬港元）。

據悉，每份禮物包內有數十樣名貴禮物。其中一份禮物為英國蘇格蘭的一塊土地，入圍者作為這塊土地可獲得勛爵（Lord）或女勛爵（Lady）的高地頭銜（Highland Titles）。

奧斯卡主要獎項入圍者禮物包

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威史密夫首奪影帝 台上衝突反成焦點 【下一頁】

禮物包內也有貴價食品、洋酒、蘇格蘭城堡住宿禮券、護膚品、水療禮券、人生指導課程等禮物。

奧斯卡入圍禮物包引起不少網民熱烈討論。有網民嘲諷不少美國演員開腔支持烏克蘭，應該要求奧斯卡取消派禮物包並用這筆錢支援烏克蘭難民。

有網民更表示明星自己都買得起這些奢侈品，收到這些禮物都只不過是錦上添花，倒不如將禮物包捐出去進行慈善拍賣，將收益捐給烏克蘭難民反而是雪中送炭。

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責任編輯：鄭錦玲

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