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【ET一周開倉】中海油（00883）、中移動（00941）、Block（SQ.US）

股市 17:57 2022/03/28

分享：

每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，及跟進1隻美股買賣策略，分別為：中海油 （00883） 、中移動 （00941） 、Block（美：SQ）→【即睇買賣策略】

【ET一周開倉】中海油（00883）、中移動（00941）、Block（SQ.US）

3隻股份於推介日（2022年3月28日）的前收市價：

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

欄名 : ET一周開倉

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