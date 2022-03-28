【ET一周開倉】中海油（00883）、中移動（00941）、Block（SQ.US） 股市 17:57 2022/03/28 分享： 每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，及跟進1隻美股買賣策略，分別為：中海油 （00883） 、中移動 （00941） 、Block（美：SQ）→【即睇買賣策略】 ▲ 【ET一周開倉】中海油（00883）、中移動（00941）、Block（SQ.US） 3隻股份於推介日（2022年3月28日）的前收市價： 中海油 （00883） ：10.26元 中移動 （00941） ：55.05元 Block（美：SQ） ：130.33美元 *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署* 欄名 : ET一周開倉 相關文章 【開市追揸沽】業績期步入尾聲 港股反彈已完？（附time code） 今日 【開市追揸沽】業績期步入尾聲 港股反彈已完？（附time code） 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 2022/03/25 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】長江基建（01038）、中電（00002）、United States Oil Fund LP（USO.US） 今個星期埋單計數 2022/03/18 【ET一周開倉】長江基建（01038）、中電（00002）、United States Oil Fund LP（USO.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】中國電力（02380）、建設銀行（00939）、SoFi（SOFI.US） 今個星期埋單計數 2022/03/11 【ET一周開倉】中國電力（02380）、建設銀行（00939）、SoFi（SOFI.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】中電（00002）、中國建築（03311）、Nu Holdings Ltd.（NU.US） 今個星期埋單計數 2022/03/04 【ET一周開倉】中電（00002）、中國建築（03311）、Nu Holdings Ltd.（NU.US） 今個星期埋單計數 你可能感興趣 【開市追揸沽】業績期步入尾聲 港股反彈已完？（附time code） 今日 10:30 【開市追揸沽】業績期步入尾聲 港股反彈已完？（附time code） 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 18:32 2022/03/25 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】長江基建（01038）、中電（00002）、United States Oil Fund LP（USO.US） 今個星期埋單計數 18:20 2022/03/18 【ET一周開倉】長江基建（01038）、中電（00002）、United States Oil Fund LP（USO.US） 今個星期埋單計數 最新專欄文章 更多 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 2022/03/25 【ET一周開倉】騰訊（00700）、中國建築（03311）、Travelers（美：TRV） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】長江基建（01038）、中電（00002）、United States Oil Fund LP（USO.US） 今個星期埋單計數 2022/03/18 【ET一周開倉】長江基建（01038）、中電（00002）、United States Oil Fund LP（USO.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】中國電力（02380）、建設銀行（00939）、SoFi（SOFI.US） 今個星期埋單計數 2022/03/11 【ET一周開倉】中國電力（02380）、建設銀行（00939）、SoFi（SOFI.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】中電（00002）、中國建築（03311）、Nu Holdings Ltd.（NU.US） 今個星期埋單計數 2022/03/04 【ET一周開倉】中電（00002）、中國建築（03311）、Nu Holdings Ltd.（NU.US） 今個星期埋單計數 【ET一周開倉】滙豐（00005）、友邦保險（01299）、Nvidia（NVDA）今個星期埋單計數 2022/02/25 【ET一周開倉】滙豐（00005）、友邦保險（01299）、Nvidia（NVDA）今個星期埋單計數 布蘭特期油 紐約期油 石油石化股 中資電訊股 金融服務 Square（美：SQ） 個股分析 宏觀分析 市況分析 技術分析