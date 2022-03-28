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【疫市擴充】八方雲集美國開設首間分店　10隻鍋貼套餐售82元　貴香港1倍

商業 18:28 2022/03/28

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八方雲集無懼疫情，於加州開設首間美國分店。（八方雲集台灣Facebook影片截圖）

源自台灣的連鎖店八方雲集一直積極向外擴充，在包括香港在內的亞洲市場，營運過千間門市。近日八方雲集更進軍美國，於加州開設首間美國分店，但定價則與亞洲市場截然不同。

【航空復甦】國泰航空重啟招募見習機師　今年目標培訓190名學員

綜合台灣傳媒報道，八方雲集無懼疫情，首度踏出亞洲市場。該企視加州為第一站，設立門店及工場。未來營運範圍將橫跨南加州、北加州，同時開展北美連鎖加盟計畫。 八方雲集表示，美國門市除了保留台灣招牌菜式外，另外亦有符合當地市場需求的選擇，及推出一系列美食，例如鍋貼、麵食、小菜及創新手搖飲品。

美國定價貴超過1倍

不過，八方雲集在美國的定價似乎較台灣、香港高。按美國分店的餐牌，6隻水餃售4.5美元起（約35港元）。最貴的套餐為排骨麵加上檸檬茶，售價14美元（約110港元）。最普遍、包含10隻鍋貼或水餃，加上一碗酸辣湯或玉米濃湯的套餐，售價為10.5美元（約82.2港元）。

同樣的套餐在香港售39元，兩地價格差距高達1.1倍。若與台灣比較，情況更為誇張，該套餐在台灣售115元台幣（約31.2港元、4美元），兩地差距高達1.6倍。

美國八方雲集解釋，美國物價上漲，很多東西都愈來愈貴，但認為現時的定價算是還好。該企相信即使未來加價，仍會很多人光顧。

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責任編輯：葉泳珊

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