澳洲置業擔保名額將增近1倍 約59億建悉尼至紐卡素鐵路

澳洲聯邦政府將於周二（29日）公布2022-23年度財政預算案，房屋政策成其中一個關注點。外界預料，澳洲政府將擴大置業擔保計畫，每年名額或增至5萬個。澳洲政府亦會提升計畫個人及夫婦收入上限，財長弗呂登貝格指計畫將協助數以百萬澳洲人置業。另外，總理莫里森承諾將撥款10億澳元（約59億港元），於悉尼指紐卡素之間興建更快的鐵路。

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外界預料澳洲政府住房擔保計畫（Home Guarantee Scheme）每年名額將增加近1倍，至每年5萬個。由7月1日起，澳洲首次置業住房擔保計畫（First Home Guarantee Scheme）每年將設3.5萬個名額，首置者可以低至5%首期購買房屋。而為單親家庭而設的家庭住房擔保計畫（Family Home Guarantee）每年名額則增至5,000個，允許申請人以低至2%首期購買住房。

全新偏遠地區住房擔保計畫（Regional Home Guarantee）亦會每年協助1萬名人士，在偏遠地區購買或興建全新房屋。該計畫針對人士包括首置這、過去5年未擁有物業人士及永久性居民。計畫個人及夫婦入息上限分別提升至12.5萬澳元（約73.5萬港元）及20萬澳元（約117.7萬港元）。弗呂登貝（Josh Frydenberg）表示，擴大計畫有助數以百萬計澳洲人擁有住房。

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另外，莫里森（Scott Morrison）周一（28日）透露，新一份財政預算案將向新州基建撥款33億澳元（約194.5億港元），包括10億澳元用於興建悉尼至紐卡素之間更快鐵路。莫里森表示，在Wyong至Tuggerah之間相距的10公里間興建雙路軌，屆時會創造更多就業機會。

鐵路工程將於2024年動工，料在2028年完成，落成後可令特快火車超越較慢的客運及貨運列車。

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責任編輯：李俊儀