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【業績｜互聯網醫療】京東健康去年經調整盈利14.0億人幣、按年增91.5%　稱監管出台有利行業發展

股市 17:47 2022/03/28

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【業績｜互聯網醫療】京東健康去年經調整盈利14.0億人幣、按年增91.5%　監管出台有利行業發展

京東系京東健康 （06618） 公布2021年業績，期內收入約306.82億元（人民幣，下同）；虧損收窄至10.74億元，2020年同期則為172.34億元；每股虧損0.35元；經調整盈利約14.02億元，按年增91.5%。

京東健康稱，年度活躍用戶數量達到1.233億，按年淨增3360萬；日均諮詢量已超過19萬。京東健康指，用戶的持續增長、用戶黏性的提升成為業務的主要增長驅動力。

去年互聯網醫療監管出台，京東健康稱，監管政策和規範的出台和不斷完善，讓行業參與者也有了更清晰的規定可依照，尤其在明確基本監管底線，認為互聯網醫療行業在政策引導下，將可更規範、更有質量的快速發展。

京東健康預計，零售藥房未來有更廣闊的增長空間，會不斷完善供應鏈體系等。此外京東健康將進一步完善重點專科建設，優化醫療服務產品組合等。

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港股 美股 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618） 京東健康（06618）

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