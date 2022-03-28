【本港出口】2月份本港整體出口升0.9% 輸往亞洲貨值升幅顯著

政府統計處今日（28日）公布對外商品貿易統計，數據顯示，2月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升0.9%和6.2%。由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，每年1月及2月份的貿易統計數字通常有較大波動。因此，1月及2月份的貿易統計數字適宜合併分析。

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合併一月及二月份計算以中和農曆新年假期出現在不同日子的影響，整體出口貨值較去年同期上升10.6%。同時，商品進口貨值上升8.1%，而首兩個月錄得有形貿易逆差255億元，相等於商品進口貨值的3.2%。

繼1月份錄得18.4%的按年升幅後，2月份商品整體出口貨值為3,138億元，較去年年同月上升0.9%。同時，繼1月份錄得9.6%的按年升幅後，2月份商品進口貨值為3,459億元，較去年同月上升6.2%。2月份錄得有形貿易逆差321億元，相等於商品進口貨值的9.3%。經季節性調整的數字顯示，截至2月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值上升5.6%。同時，商品進口貨值上升4.6%。

而按國家或地區的數據顯示，與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升4.8%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣升40.4%、印度升39.5%、新加坡升14.6%和越南升10.7%，輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升1.1%。不過，除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國和美國，分別跌64.8%和跌9.2%。

政府發言人表示，將今年首兩個月的數據合計以消除農曆新年在不同時候出現的影響，商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。輸往內地、美國、歐盟及其他主要亞洲市場的出口均進一步擴張。一、二月合計的商品貿易總額達15,720億元，較去年同期上升9.3%。

而未來，近期烏克蘭局勢料會導致國際能源及商品價格高企，並使供應鏈和運輸所受的干擾變得更嚴重，從而拖慢環球經濟增長，短期或會影響香港的出口表現。環球疫情的演變、主要經濟體收緊貨幣政策的步伐，以及中美關係發展在未來也需要關注。

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責任編輯：羅浩濂