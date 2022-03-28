  • 17°C
香港時間 : 2022328日 (一) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本港出口】2月份本港整體出口升0.9% 輸往亞洲貨值升幅顯著

理財智慧 17:41 2022/03/28

分享：

政府統計處今日（28日）公布對外商品貿易統計，數據顯示，2月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升0.9%和6.2%。由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，每年1月及2月份的貿易統計數字通常有較大波動。因此，1月及2月份的貿易統計數字適宜合併分析。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

合併一月及二月份計算以中和農曆新年假期出現在不同日子的影響，整體出口貨值較去年同期上升10.6%。同時，商品進口貨值上升8.1%，而首兩個月錄得有形貿易逆差255億元，相等於商品進口貨值的3.2%。

繼1月份錄得18.4%的按年升幅後，2月份商品整體出口貨值為3,138億元，較去年年同月上升0.9%。同時，繼1月份錄得9.6%的按年升幅後，2月份商品進口貨值為3,459億元，較去年同月上升6.2%。2月份錄得有形貿易逆差321億元，相等於商品進口貨值的9.3%。經季節性調整的數字顯示，截至2月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值上升5.6%。同時，商品進口貨值上升4.6%。

而按國家或地區的數據顯示，與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升4.8%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣升40.4%、印度升39.5%、新加坡升14.6%和越南升10.7%，輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升1.1%。不過，除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國和美國，分別跌64.8%和跌9.2%。

政府發言人表示，將今年首兩個月的數據合計以消除農曆新年在不同時候出現的影響，商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。輸往內地、美國、歐盟及其他主要亞洲市場的出口均進一步擴張。一、二月合計的商品貿易總額達15,720億元，較去年同期上升9.3%。

而未來，近期烏克蘭局勢料會導致國際能源及商品價格高企，並使供應鏈和運輸所受的干擾變得更嚴重，從而拖慢環球經濟增長，短期或會影響香港的出口表現。環球疫情的演變、主要經濟體收緊貨幣政策的步伐，以及中美關係發展在未來也需要關注。

 

【網上招聘會】勞工處舉職場新機遇網上招聘會 提供超過2,500個職位空缺 3月30至31日期間招聘【下一頁

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請　一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
經濟 出口貨值 貿易逆差 疫情 商品 政府統計處 香港 英國 亞洲市場 運輸

上一篇文章

【大行報告】中國神華1088去年派息率達98％成股價催化劑 花旗升目標價至27.5元

下一篇文章

【交通運輸】因應最新工資指數 港鐵今年按「可加可減機制」凍結票價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤效應】2021年本地廣告開支逆市升29% 姜濤拍40廣告銷售額稱冠　
【姜濤效應】2021年本地廣告開支逆市升29% 姜濤拍40廣告銷售額稱冠　
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
臻享王良享：股市反覆入市要審慎 收息股入市時機
臻享王良享：股市反覆入市要審慎 收息股入市時機
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
【加密貨幣】多個平台緊急呼籲 立刻更新Chrome瀏覽器
【加密貨幣】多個平台緊急呼籲 立刻更新Chrome瀏覽器
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款