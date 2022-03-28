▲ 【業績｜券商】海通國際去年少賺84% 不派二次中期息、改10送1紅股

海通國際 （00665） 公布，去年盈利按年跌84%至3億元，期內收入按年少37%至52.5億元。海通國際不建議派付第二次中期息，而去年同期派每股0.117港元，但建議以「10送1」基準向股東派發紅股。

海通國際去年中期曾派每股0.09元中期息，全年派息總額按年跌44%。

海通國際指，派送紅股將令股東無成本按比例增加所持股數，即股權不變、每股除權後價格會相應下跌，但認為派送紅股可讓股東更靈活管理其投資組合，例如給予股東出售部份股份的機會，也可選擇持有餘下股份作長線投資，以在未來收取更多現金股息。

海通國際去年交易及投資收入大減 拖業績倒退

海通國際去年各主要業務中，佣金及手續費收入按年增14%至32.6億元、屬歷年新高，利息收入跌29%至17.4億元，交易及投資收入淨額大減92%至2.5億元。以除減值計提及稅前溢利計，海通國際去年少賺54%至15億元。

海通國際解釋，去年列帳盈利大減反映的若干投資基金的淨值受第四季度市場波動影響而顯著下降。

至去年底，海通國際總資產規模為1,050億港元，較年初下降28%。槓桿率由2020年底的4.45倍下降至3.33倍，為2012年以來的最低水平。

相關文章：

【中概股解構】海通王勝祖：中概股僅「熊市反彈」 料更多外資將流出

【業績｜券商】海通國際第三季純利按年跌89.37%

【煤氣停紅股】滙證指紅股是支撐煤氣股價動力、花旗納「確信沽出」 一文看清最新大行報告評級

【業績｜醫藥股】康龍化成去年多賺42%至16.6億人幣 增派末期息至0.45人幣、派紅股10送5