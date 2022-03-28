  • 17°C
香港時間 : 2022328日 (一) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜券商】海通國際去年少賺84%　不派二次中期息、改10送1紅股

股市 17:34 2022/03/28

分享：

【業績｜券商】海通國際去年少賺84%　不派二次中期息、改10送1紅股

海通國際 （00665） 公布，去年盈利按年跌84%至3億元，期內收入按年少37%至52.5億元。海通國際不建議派付第二次中期息，而去年同期派每股0.117港元，但建議以「10送1」基準向股東派發紅股。

海通國際去年中期曾派每股0.09元中期息，全年派息總額按年跌44%。

海通國際指，派送紅股將令股東無成本按比例增加所持股數，即股權不變、每股除權後價格會相應下跌，但認為派送紅股可讓股東更靈活管理其投資組合，例如給予股東出售部份股份的機會，也可選擇持有餘下股份作長線投資，以在未來收取更多現金股息。

海通國際去年交易及投資收入大減　拖業績倒退

海通國際去年各主要業務中，佣金及手續費收入按年增14%至32.6億元、屬歷年新高，利息收入跌29%至17.4億元，交易及投資收入淨額大減92%至2.5億元。以除減值計提及稅前溢利計，海通國際去年少賺54%至15億元。

海通國際解釋，去年列帳盈利大減反映的若干投資基金的淨值受第四季度市場波動影響而顯著下降。

至去年底，海通國際總資產規模為1,050億港元，較年初下降28%。槓桿率由2020年底的4.45倍下降至3.33倍，為2012年以來的最低水平。

相關文章：

【中概股解構】海通王勝祖：中概股僅「熊市反彈」　料更多外資將流出

【業績｜券商】海通國際第三季純利按年跌89.37%

【煤氣停紅股】滙證指紅股是支撐煤氣股價動力、花旗納「確信沽出」　一文看清最新大行報告評級

【業績｜醫藥股】康龍化成去年多賺42%至16.6億人幣　增派末期息至0.45人幣、派紅股10送5

港股 港股券商股 業績公布 海通國際（00665）

上一篇文章

【業績｜食品】康師傅去年少賺6%　末期連特別股息少4%至0.83港元、周息率10厘

下一篇文章

財經台今日精選（2022年3月28日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】中石化先放榜加派息　上海半封城、上交所推30條疫情應急措施
【開市9點半】中石化先放榜加派息　上海半封城、上交所推30條疫情應急措施
【港股ADR+夜期】耶倫：沒必要制裁中國　夜期收市升271點　美團ADR高6.8%
【港股ADR+夜期】耶倫：沒必要制裁中國　夜期收市升271點　美團ADR高6.8%
【業績｜三桶油】中石化逆市升4%　末期息0.31人幣、去年多賺1.14倍至719.8億人幣創10年高位
【業績｜三桶油】中石化逆市升4%　末期息0.31人幣、去年多賺1.14倍至719.8億人幣創10年高位
【業績｜航運股】東方海外大插16%　去年純利勁升近7倍至557億、末期派息25.74元周息率達27厘
【業績｜航運股】東方海外大插16%　去年純利勁升近7倍至557億、末期派息25.74元周息率達27厘
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
【港股市況】恒指反覆升280點　美團績後造好升逾11%、東方海外挫一成（不斷更新）
【港股市況】恒指反覆升280點　美團績後造好升逾11%、東方海外挫一成（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款