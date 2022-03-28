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【阻截虛假資訊】Google Map使用機器學習　打擊虛假評論與商家資訊

科技 17:31 2022/03/28

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據Google的網誌表示，機器學習和人工審查成功阻止了超過1億次對Google商家的惡意編輯。（法新社、Google官網截圖）

現今不少人都會使用Google 地圖（Map）尋找地點及查閱資訊，例如餐廳的營業時間和電話號碼等資料，都是由用戶提供的。為確保信息準確無誤，Google日前於官方網誌透露，去年使用了機器學習（Machine Learning）監管Google地圖，嚴打惡意編輯、冒充商業帳號等濫用行為。

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據Google的網誌表示，機器學習和人工審查成功阻止了超過1億次對Google商家的惡意編輯，以及刪除了超過700萬份虛假個人資料，其中63萬份刪除是基於用戶舉報。

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過去一年不少商家在疫情下重新營業，因此有用戶嘗試提交虛假的評語，以增加其商店在Google地圖的評論和評分。Google去年成功移除超過9,500萬個違反使用條款的評語，當中逾6萬條與新冠疫情有關。在機器學習的輔助下，Google 地圖團隊還將2億張違規或質素欠佳的相片及影片移除。

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此外，Google還阻止了1,200萬次假冒公司的舉動，並拒絕了800萬次嘗試騙取商業帳號的申請。 還有100萬個帳號因違反使用條款，遭Google停用帳號。

責任編輯：吳嘉雯

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