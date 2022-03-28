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【串流大戰】Apple TV+憑《心之旋律》獲奧斯卡3獎項 成首奪最佳電影之串流平台

環球政經 19:15 2022/03/28

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蘋果（美：AAPL）的Apple TV+原創電影《心之旋律》（CODA），於今天（28日）舉行的第94屆奧斯卡頒獎典禮上奪得了3項大獎，當中包括「最佳改編劇本」、「最佳男配角」，以及最高榮譽的「最佳影片」，讓蘋果的Apple TV+成為首個獲得最佳影片獎的串流影音服務平台，這亦反映了蘋果、Netflix及亞馬遜等串流媒體，在荷李活最負盛名的頒獎典禮上日益佔據主導地位。

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蘋果於去年1月以破紀錄的2,500萬美元（約1億9,500萬元），從辛丹斯電影節收購了《心之旋律》的版權，並於去年8月於Apple TV+首映。

Apple TV+串流服務於2019年底推出，兩年多的時間就成功擊敗市場同類對手，成為首個獲得最佳影片獎的串流平台。事前傳聞將會出席奧斯卡頒獎典禮的蘋果行政總裁庫克（Tim Cook），亦第一時間在Twitter上發表了祝賀。

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亞馬遜（美：AMZN）於2017年憑《情繫海邊之城》成為首個獲得最佳影片提名的串流平台，儘管最後輸給了《月亮喜歡藍》。Netflix（美：NFLX）多年來亦有多齣電影被提名最佳影片，包括《羅馬》 、《愛爾蘭人》、《婚姻故事》、《曼克》、《芝加哥七人案》，以及今年的《千萬別抬頭》及《犬山記》 。Netflix在今年的奧斯卡頒獎典禮上獲得了最多的提名，總共27項，但就只憑《犬山記》獲得最佳導演。

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責任編輯：嚴浩文

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