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【業績｜食品】康師傅績後大插8％　去年少賺6%、末期連特別股息少4%至0.83港元、周息率10厘

股市 09:36 2022/03/29

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【業績｜食品】康師傅去年少賺6%　末期連特別股息少4%至0.83港元、周息率10厘

康師傅 （00322） 公布，2021年盈利按年跌6%至38億元人民幣，期內收入增10%至741億元人民幣。康師傅宣布，派發末期股息5.3美仙、末期特別股息5.3美仙，兩者都較前一年同期少4%，康師傅末期連特別股息折合約0.83港元。

由於康師傅中期曾發特別中期股息每股6.88美仙，而2020年未有派發。康師傅全年派發股息反增58%至17.48美仙，折合約1.37港元。以康師傅收市價13.58港元計，周息率約10厘。

不過，值得注意是，康師傅去年每股攤薄溢利為0.6751元人民幣，即0.83港元，反映公司去年派付股息多於盈利金額。

康師傅今日早市即插8.8%，報12.38元。

央視曝光黑心酸菜製作過程 康師傅承認為供應商之一、商品下架 市值半日蒸發逾百億，可見【下一頁】

受累原材料價格上升　康師傅毛利率下跌

康師傅去年收入按年增一成，但集團毛利率下跌2.78百分點至30.39%，令去年毛利只增0.35%至225億元（人民幣，下同），主要受棕櫚油等原材料價格上漲及組合變化影響。計及分銷成本、行政費用等支出後，EBITDA跌10%至84億元。

以產品分類計，方便麵（即食麵）收入按年跌4%至284億元，分部盈利跌27%至20億元；飲品收入按年增20%至448億元，分部收入增15%至18億元。

康師傅指，方便麵事業繼續用多價格帶、多規格、多元化口味產品策略；飲品事業會繼續聚焦核心品類、推進產品結構調整。在原材料價格持續高漲下，集團將繼續合理化經營，促使集團業務穩步增長。

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