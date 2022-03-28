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【港鐵凍結車費】港鐵連續3年凍結票價、延後加幅累增至3.35%　3.8%特別車費回贈優惠延至明年1月1日

Hot Talk 17:05 2022/03/28

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【港鐵凍結車費】港鐵連續3年凍結票價、延後加幅累增至3.35%　3.8%特別車費回贈優惠延至明年1月1日

港鐵 （00066） 凍結票價，2022/2023年港鐵票價維持不變，為現有票價調整機制下連續第三次票價不作上調。統計處公布，去年12月運輸業名義工資指數按年下跌0.2%，連同早前已公布去年12月綜合消費物價指數按年增加2.4%，代入港鐵「可加可減機制」方程式，得出0.5%，但根據機制，若調整幅度小於正或負1.5%，港鐵便需要凍結票價，有關調整轉入下年度計算。

港鐵同時公佈，將再次延續去年年中推出的3.8%特別車費回贈優惠至明年1月1日。

港鐵都會票及全月通售價不變

票價調整機制自2013年起設有「負擔能力上限」，由於本年度票價按機制不作調整，因2019/2020年度及2020/2021年度票價調整時簡化了「負擔能力上限」安排，分別延後實施的調整幅度+0.3%及+2.55%，將繼續按機制安排延後。連同之前的數字，港鐵累計的延後加幅增至3.35%。

另外，港鐵本年度涉及超過6億元的一 系列車費優惠，除延長3.8%車費回贈優惠外，「全月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門 - 南昌全日通」售價將維持不變，而六五折「早晨折扣優惠」計劃延續一年至2023年5月31日，並會繼續提供0.3元或以上「綠色專綫小巴轉乘優惠」，涵蓋超過500條綠色專綫小巴線。

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