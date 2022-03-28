▲ 【業績｜內銀股】光大銀行料今年一般貸款和債券融資增速分別達11.5%、15% 息差壓力仍大 力爭保持穩定

中國光大銀行 （06818） 行長付萬軍在業績介紹會上表示，今年該行要確保隨着穩增長政策進一步發力，該行信貸投放能盡其所能，實現該行自身在信貸資產的配置上，能相對於去年，繼續保持較高的增長，預計今年該行一般貸款和債券融資增速，將分別達到11.5%、15%，通過積極信貸安排，服務好國家區域戰略、重點領域和行業，且服務好製造業、科技創新、普惠小微、民營企業和綠色產業的發展。

付又指，該行今年將繼續對重點的領域、區域、行業、客戶、項目實現差異化的FTP優惠政策，和貸款定價優惠政策，以及資本收費優惠政策，同時進一步擴大了對分行貸款定價轉授權力度，來調動各級金融機構的積極性。

該行去年淨利差、淨利息收益率分別為2.07%、2.16%，按年俱跌13個基點，付萬軍表示，今年總體判斷息差下行的壓力仍較大，但亦存在有利因素，他說該行有打算及有信心今年將息差力爭與去年相比保持穩定，現在該行零售信貸的利差，比該行通常的貸款利差高出約80基點，故在整個資產結構當中，一方面穩住對公的基本盤，另一方面要加大零售信貸佔比，穩住資產端收益水平。該行亦必須在存款方面實現新路徑，例如要更多地提高該行和中小企的聯繫，來獲取更多低成本資金，有利於降低負債端成本，鞏固支撐該行淨息差。

管理層相信資產質量今年續保持穩中向好

副行長楊兵兵表示，去年該行資產質量總體平穩，穩中向好，去年底不良貸款率1.25%，比去年初跌13個基點。關注類貸款率1.86%，逾期貸款率1.99%，分別比年初下降29個基點及16個基點；撥備覆蓋率187.02%，增加逾4個百分點。風險抵禦能力得到進一步增強。

楊續指，今年國內外經濟形勢還是錯綜複雜，商業銀行資產質量確面臨一定挑戰，但該行對資產質量繼續保持平穩是很有信心，宏觀而言國家有強大制度優勢及發展韌性，為銀行業提供十分有利經營環境，微觀而言，該行過去幾年一直強化風險治理，堅持優化資產組合，深化統一授信管理，積極推進智能風控建設，風險管控能力在不斷提升。他相信該行資產質量今年繼續保持穩中向好的態勢。

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