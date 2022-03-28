【內險股】人保：內險資本新規實施後　集團償付能力降幅低於同業、將保持分紅穩定與可持續性

▲ 人保指內險資本新規實施後，集團償付能力降幅低於同業。

人保 （01339） 與財險 （02328） 上周五發佈全年業績，兩者去年純利均升約7％，兩者股價周一個別發展。財險跌1％收報7.6元，人保升0.81％收報2.5元。

人保與財險今舉行業績會，人保總裁王延科指，內地俗稱「償二代二期」的資本新規實施後，對內險行業計算償付能力的影響有正有負，但仍會導致行業整體償付能力下降。惟人保的償付能力降幅低於同業，因集團在新規下擁有部份提升償付能力的因素。他續指，集團償付能力充足率本已偏高，新規實施後即使下降但仍高於監管要求，故資本新規不會令集團分紅能力及大類資產配置受影響。

管理層又表示，相信壽險行業最困難時間將要過去，會加快業務結構優化。公司去年沒盲目追求業務規模，而是出清高風險業務，壓降低價值業務。被問到集團業務規務與質量兩者間要如何取捨，集團董事長羅熹指，關鍵是質量優先，要取得沒有水份的保費，人保財險所追求的是綜合成本率與應收保費，而人保壽險追求的是業務價值及有效人力。

有信心集團股價可長期向好

人保副總裁李祝用指，權益市場短期處於築底階段，但中長期戰略配置價值已顯現，因內地經濟中長期態勢看好，而疫情及地緣衝突影響終將消退。他續指，人保會在可承受風險內，主動提升權益類資產配置比例。至於集團的投資信用風險方面，李祝用稱投資減值壓力不大，集團去年信用風險持倉亦沒發生違約，集團所投資的債券，發行人評級AAA級佔比達99.8%。

至於對人保及財險股價的看法，李祝用指集團估值及股息率均處於歷史低位，有信心股價可長期向好，而集團亦關注分紅派息金額。王延科表示，人保上市以來現金分紅始終保持增長，而財險近幾年的分紅比例亦一直不低於40％，集團未來將保持分紅的穩定性及可持續性。

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記者：余倩敏