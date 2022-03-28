  • 17°C
香港時間 : 2022328日 (一) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】中國神華1088去年派息率達98％成股價催化劑 花旗升目標價至27.5元

股樓投資 17:48 2022/03/28

分享：

中國神華（01088）去年業績造好，兼派末期息2.54元（人民幣，下同)，獲多間大行唱好。其中花旗發表報告指，神華每股末期息派2.54元，派息比率高達97.8%，按其上周五H股價計，股息回報率14厘，相信股息可成神華正面催化劑。

【姜濤效應】2021年本地廣告開支逆市升29% 姜濤拍40廣告銷售額稱冠 【下一頁】

    點擊圖片放大
    +13
    +12

 

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

花旗又指，中國神華2021年純利按年升44%至516億元，符合公司盈利指引，若撇除一次性撥備損失等因素後核心盈利錄562億人民幣，按年升56%，意味公司去年第四季純利達103億人民幣按年升216%；神華去年第四季若撇除一次性因素後盈利錄156億人民幣按年升174%。

【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份 【下一頁】

    點擊圖片放大
    +3
    +2

此外，該行還上調了神華目標價，由24港元升至27.5港元，相當於預測今年市盈率8.9倍及市賬率1.2倍，維持「買入」評級。同時亦調高對神華2022年及2023年純利預測均4%，分別至513億及490億元。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
中國神華（01088） 中國神華（滬：601088） 港股

上一篇文章

【俄烏局勢】受烏克蘭戰爭加通脹影響 日經：蘋果將削iPhone和AirPods產量

下一篇文章

【本港出口】2月份本港整體出口升0.9% 輸往亞洲貨值升幅顯著
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】多個平台緊急呼籲 立刻更新Chrome瀏覽器
【加密貨幣】多個平台緊急呼籲 立刻更新Chrome瀏覽器
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
新香港人拒為買而買　睇樓3年終揀白石角洋房　撈底買蝕讓貨
臻享王良享：股市反覆入市要審慎 收息股入市時機
臻享王良享：股市反覆入市要審慎 收息股入市時機
【姜濤效應】2021年本地廣告開支逆市升29% 姜濤拍40廣告銷售額稱冠　
【姜濤效應】2021年本地廣告開支逆市升29% 姜濤拍40廣告銷售額稱冠　
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款