【大行報告】中國神華1088去年派息率達98％成股價催化劑 花旗升目標價至27.5元

中國神華（01088）去年業績造好，兼派末期息2.54元（人民幣，下同)，獲多間大行唱好。其中花旗發表報告指，神華每股末期息派2.54元，派息比率高達97.8%，按其上周五H股價計，股息回報率14厘，相信股息可成神華正面催化劑。

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花旗又指，中國神華2021年純利按年升44%至516億元，符合公司盈利指引，若撇除一次性撥備損失等因素後核心盈利錄562億人民幣，按年升56%，意味公司去年第四季純利達103億人民幣按年升216%；神華去年第四季若撇除一次性因素後盈利錄156億人民幣按年升174%。

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此外，該行還上調了神華目標價，由24港元升至27.5港元，相當於預測今年市盈率8.9倍及市賬率1.2倍，維持「買入」評級。同時亦調高對神華2022年及2023年純利預測均4%，分別至513億及490億元。

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記者：張以正