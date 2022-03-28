【交通運輸】因應最新工資指數 港鐵今年按「可加可減機制」凍結票價

政府公布最新運輸業名義工資指數變動計算，按照可加可減機制方程式計算，港鐵今年將按照機制凍結票價。

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根據政府統計處下午公布數字，去年12月份綜合消費物價指數按年升2.4%，而運輸業名義工資指數的按年變動是負0.2％，兩者平均數扣減生產力因素及額外扣減之後套用到港鐵的票價調整機制，得出的調整幅度為0.5％，因此未能觸發可加可減機制當中增加票價的部分，下年度港鐵票價將會維持不變。根據可加可減機制，改變幅度低於正或負1.5%，就要凍結票價。加幅或減幅達1.5%或以上，就會啟動票價調整。



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除此之外，港鐵公司亦同時公佈，將再次延續去年年中推出的 3.8%特別車費回贈優惠至明年一月一日；六五折「早晨折扣優惠」計劃延續一年至二零二三年五月三十一日；「全月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門 - 南昌全日通」的現行售價將維持不變，並繼續提供0.3元或以上「綠色專綫小巴轉乘優惠」，涵蓋超過 500 條綠色 專綫小巴線。

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記者：鄭日棱