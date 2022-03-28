▲ 【華為業績】華為去年收入跌28.6%、有紀錄以來首次下滑 副董事長孟晚舟：華為規模變小但盈利能力正增強

內地通訊設備公司華為公布去年業績，2021年營收6368億元（人民幣，下同），按年下滑28.6%；全年淨利潤1137億元，按年增長75.9%。華為副董事長、首席財務官（CFO）孟晚舟回國後首次公開亮相華為年度報告發布會，提到2021年是華為「承重」第三年，華為的發展更穩更有韌性。

孟晚舟稱，去年華為研發投入達1427億元，再創歷史新高，十年研發累計投入超8450億元。孟晚舟表示：「我們（華為）的規模變小了，但我們的盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。」

華為去年經營現金流增長至597億元

華為輪值董事長郭平表示，公司整體經營情況符合預期，運營商業務表現穩定，企業業務穩健增長，終端業務快速發展新產業，生態建設進入快車道。

華為指出，得益於主營業務的盈利能力提升，去年華為經營現金流有較大增長，達到597億元；資產負債率降低到57.8%的水平，整體的財務結構的韌性和彈性都在加強。

郭平：俄烏戰爭下各國出台複雜措施 華為正進行評估

問及華為自研芯片方向，郭平稱，利用芯片整個半導體是一個非常複雜的環境，華為樂意的看到有越來越多的企業參與芯片行業，單點技術的一些遇到困難的情況下，未來的芯片佈局，華為的通信產品採用多核的結構，支撐軟件架構的重構和性能，相當於被芯片注入了新的生命力。

對於俄烏戰爭影響，郭平表示，對於受影響地區表達關心，希望盡快回復和平及停火，商業環境可正常化。郭平稱，各國出台複雜措施，華為正進行相關評估，但補充華為OS鴻蒙未有在海外提供服務。

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