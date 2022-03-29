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【業績│內需】農夫山泉彈高6%　去年多賺36%末期息大增165%至0.45人幣、成本具上升壓力

股市 09:25 2022/03/29

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【業績│內需】農夫山泉去年多賺36%末期息大增165％至0.45人幣　成本具上升壓力

農夫山泉 （09633） 去年純利增加35.7%至71.62億元（人民幣，下同），期內收益升29.8%至296.96億元；毛利率微升0.5個百分點至59.5%。農夫山泉末期息增165%至0.45元，現價股息率僅約1.5厘。

農夫山泉今日高開升6.6%，報40.55元。

包裝飲用水產品溢利貢獻增三成

包裝飲用水產品去年收益增長22%至170.58億元，佔總收益57.4%，溢利貢獻亦升30%至657.5萬元。茶飲料產品收益增長48.3%至45.79億元，佔總收益15.4%。功能飲料產品收益升32.3%至36.95億元，佔總收益12.4%。果汁飲料產品收益升32.2%至26.14億元。

農夫山泉認為，俄烏戰爭爆發，國際政治經濟形勢更加複雜，國際油價具有關聯性的PET等原材料的採購價格顯著上升，包裝物、能源價格也呈現上漲趨勢，給包裝飲用水和飲料生產企業帶來成本上升壓力。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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港股 業績公布 農夫山泉（09633） 果汁
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