【1萬消費券】9.5萬人成功更新支付工具登記　補辦市民收款將延遲

政府發言人今日（28日）表示，截至3月25日，約9.5萬名市民成功更新其儲值支付工具帳戶的登記紀錄。發言人提醒市民，如之前登記2021年消費券計劃的儲值支付工具帳戶仍然有效，市民無須辦理任何登記或其他手續。

【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元 若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）【見下頁】

政府已在3月7日公布，新一輪消費券計劃第一階段即會在4月內，利用2021年消費券計劃的登記資料，向合資格市民先發放5,000元消費券。(八達通收取消費券的市民將會分2期收取，首期4,000元會與其他三款電子錢包於4月同日發放。第二期的1,000元會在「合資格消費」累積總額達4,000元後的下一個月16日發放。)

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若個別市民之前用作登記的儲值支付工具帳戶已失效，包括已遺失／退回有關八達通卡，就須在3月25日或之前，更新其儲值支付工具帳戶登記紀錄，方可與其他無須更新帳戶資料的600多萬名合資格市民，在4月同日收取第一階段發放的消費券。

至於之前登記的儲值支付工具帳戶已失效的市民，倘若未能趕及在上周五（即3月25日）限期前更新帳戶資料，現時仍可辦理手續，但因處理需時，收取消費券的日期將會有所延遲。

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更新帳戶登記紀錄的渠道如下：

從消費券計劃網站下載，或透過熱線18 5000以郵寄、電郵或傳真方式索取「更改儲值支付工具帳戶申請表格」，填妥後連同香港身分證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，信封上無須貼上郵票（郵費由政府支付）。

使用八達通的市民，亦可透過消費券計劃網站提供的連結進行上述更改。

至於持有「樂悠卡」又需要進行上述更改的市民，也可致電八達通熱線2969 5500辦理更改手續。

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