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【1萬消費券】9.5萬人成功更新支付工具登記　補辦市民收款將延遲

理財智慧 21:28 2022/03/28

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政府發言人今日（28日）表示，截至3月25日，約9.5萬名市民成功更新其儲值支付工具帳戶的登記紀錄。發言人提醒市民，如之前登記2021年消費券計劃的儲值支付工具帳戶仍然有效，市民無須辦理任何登記或其他手續。

【消費劵2022】市傳消費券最快4月7日首輪派5000元  若電子錢包帳戶失效八達通卡遺失 記得25/3前更改資料（附詳情）【見下頁

政府已在3月7日公布，新一輪消費券計劃第一階段即會在4月內，利用2021年消費券計劃的登記資料，向合資格市民先發放5,000元消費券。(八達通收取消費券的市民將會分2期收取，首期4,000元會與其他三款電子錢包於4月同日發放。第二期的1,000元會在「合資格消費」累積總額達4,000元後的下一個月16日發放。)

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

若個別市民之前用作登記的儲值支付工具帳戶已失效，包括已遺失／退回有關八達通卡，就須在3月25日或之前，更新其儲值支付工具帳戶登記紀錄，方可與其他無須更新帳戶資料的600多萬名合資格市民，在4月同日收取第一階段發放的消費券。

至於之前登記的儲值支付工具帳戶已失效的市民，倘若未能趕及在上周五（即3月25日）限期前更新帳戶資料，現時仍可辦理手續，但因處理需時，收取消費券的日期將會有所延遲。

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請 一文看清申請步驟 （附申請連結及教學）【見下頁

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更新帳戶登記紀錄的渠道如下：

  • 從消費券計劃網站下載，或透過熱線18 5000以郵寄、電郵或傳真方式索取「更改儲值支付工具帳戶申請表格」，填妥後連同香港身分證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，信封上無須貼上郵票（郵費由政府支付）。
  • 使用八達通的市民，亦可透過消費券計劃網站提供的連結進行上述更改。
  • 至於持有「樂悠卡」又需要進行上述更改的市民，也可致電八達通熱線2969 5500辦理更改手續。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

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撰文 : 陳楚琨

電子消費券 經濟 香港 八達通

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