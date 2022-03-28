高息股陷阱多 提防買「假高息股」、一個策略減風險

3月份大市風高浪急，投資者「來回地獄又折返人間」，紛紛買入收息股避險，令高息股受資金追捧。業績期中，不少股份派息有驚喜令股價炒上，如中移動 （00941） 、中國神華 （01088） 等，耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）指，高息股很容易有陷阱，籲投資者以一個策略減低風險。

譚智樂指，以GX恒生高股息率 （03110） 為例，雖然這類ETF可幫助投資者分散投資，但有可能會包含一些劣質或「假高息」股份，有些高息股看似很高息率，但純粹只是因為盈利前景不樂觀，甚至可能隨時有盈利放緩風險，市場才界定為價值股、高息股。不過譚智樂認為，現市況買這類ETF總比增長類ETF更好；策略上，建議投資者如想買入這類高息股或高息ETF，既然是長綫投資，就要分注吸納，可分3注買入。他又指，以收息角度而言，寧可選中移動 （00941） ，相信表現會比GX恒生高股息率好。

*足本分析：重溫今早《開市追揸沽》（55：11-56：28），業績期步入尾聲 港股反彈已完？譚智樂為你分析最新買賣部署*（下附time code）

Time code

00：21 - 港股今日焦點速覽

01：18 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：45 - 恒指黑期、亞太股市早段市況速報

03：13 - 美國通脹數據見好轉 美國聯儲局有條件轉鷹？

05：19 - 加息預期升溫、美股仍升怎解讀？

06：04 - 經濟下行壓力大 短綫美股走勢反向控制利率預期

06：55 - 去年聯儲局今年急加去年未加的息 短綫加息步伐快

07：25 - 美股有回調勢頭 對利率敏感的科技股要小心

07：51 - 加息步伐對美股股市影響多大？貨幣政策以外因素影響更大

08：22 - 港股上日市況速覽+北水盤路

09：19 - 恒指波幅短綫預計收窄 再下試20600點問題亦不大

11：03 - 監管政策、中美關係因素出現根本性變化

12：00 - 內地經濟有下行壓力 不敢推中美貿易戰、監管政策或放寬？

12：12 - 港股踏入整固期有利長綫部署 恒指短期波幅區間料介乎20500至22500點

12：27 - 增長股難炒 短綫炒業績不值博？

13：35 - 東方海外 （00316） 高息兼派特別息 值得現價買入？

17：04 - 美團 （03690） 業績勝預期見曙光？短綫股價僅技術反彈

18：39 - 美團 （03690） 業績有隱憂 首兩季受內地疫情衝擊、外賣車手成本增

19：28 - 科技股美團 （03690） 最高風險 炒波幅、轉身快才適宜短炒

20：24 - ET一周開倉：中海油 （00883） 、中移動 （00941） 、Block（SQ.US）

26：40 - 觀眾問股：東方海外 （00316） VS 太平洋航運 （02343） 中長綫點揀？

30：11 - 港股開市初段市況速報

30：32 - 觀眾問股：中石化 （00386） 息率高 績後可追入？中海油 （00883） 更值博？

32：44 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 回購 長綫現價可開始收集？

35：11 - 觀眾問股：港交所 （00388） 跟恒指初步見底？現價可分注吸納？

37：14 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 息率高、股價不跟上 42.6元買入上望、止蝕多少？

38：48 - 中移動 （00941） 、中國神華 （01088） 高息率爆上 今日可追入？

40：20 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 現價可買入？

42：37 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 甚麼價位可買入？

44：05 - 觀眾問股：友邦 （01299） 92元有貨 現價溝貨好嗎？

46：02 - 觀眾問股：商湯 （00020） 甚麼價錢可入？ 公司前景如何？

48：23 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 今年點睇？下一轉炒上是否要等夏天？

51：09 - 觀眾問股：百威亞太 （01876） 22元有貨點睇？

52：49 - 啤酒股bye bye？青島啤 （00168） 技術走勢見大雙頂、沽壓大

53：35 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 業績點睇？股價前景如何？

55：11 - 觀眾問股： GX恒生高股息率 （03110） 短期是否已見頂？目標收息甚麼價位適合收集？

56：35 - 觀眾問股：中航科工 （02357） 為何打仗仍炒不起？

58：23 - 港股開市初段市況速報

58：52 - 消息股：信義能源 （03868） 、中石化 （00386） 、江西銅 （00358） 、中國太保 （02601） 、交通銀行 （03328）

1：00：23 - 財經日誌提提你