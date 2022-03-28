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【港元定存】中銀半年港元定存息最高1.2厘 期內最多賺息1800元

16:55 2022/03/28

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中銀香港新推半年港元定期存款享1.2厘，問鼎高息王。

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季結在即，大小銀行續搶攻港元定期存款息，兩間發鈔行罕有加入戰團，中銀香港 （02388） 新推半年港元定存享1.2厘年息，膺同存期的高息王。渣打香港 （02888） 則上調6個月港元定存年息0.25厘，新息率至重上1厘關。專家指，大行鮮有加港元存款息搶長錢，預期中小行將被逼再跟加，為下半年經濟復甦早作備戰。

中銀香港的特惠息主攻全新客戶，新客成功透過中銀香港手機銀行應用程式開戶，並透過旗下手機銀行輸入推廣碼「BBANEWHKD」，開立6個月港元定期存款，獲手機開戶高息定存賞，可享優惠年利率高達1.2厘，門檻為1萬元，如以上限30萬元計，全期利息為1800元。

中銀香港公關指，每位合資格客戶只可開立「手機開戶高息定存賞」一次，而金額上限為30萬元 。

港元一年定存最高1.5厘【下一頁

比併港元半年定存年息，目前罕現三冠王，中銀香港、東亞 （00023） 及富邦齊為1.2厘。緊接其後的集友及大新 （02356） 俱為1.1厘，渣打的1厘晉級為第3大高息王。

單以大行相較量，現時恒生 （00011） 半年港元定存年息是0.3厘，滙豐（HSBC）同期為0.2厘。但須注意，如非全新客戶，中銀香港對指定理財戶提供半年期年息僅0.1厘。同樣，若非特定網上渠道開立，渣打相同存期年息也是0.1厘。

此外，日圓今天（3月28日）再急貶，再者，市料本港最快或於今年底加優惠利率（P），在亂局下，業界爆加息搶存戰，冀搶避險資金。

花旗新近大幅調高聯儲局的加息進程預測，料未來4次會議每次都加半厘息。花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，現在預計聯儲局於5月、6月、7月和9月，或連續四次加息50個基點。隨後11月和12月加息25個基點，今年累計加息275個基點至2.75到3厘的政策利率。然後，預計2023 年或再加息三次，每次25個基點，最終利率區間或達3.5至3.75厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

通脹 加息 美國聯儲局 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 港元定期存款 定期存款

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