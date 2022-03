【夢想本應翱翔@iM網欄】3D打印珊瑚礁盤美化海洋 港初創推動藍碳生態發展

氣候變遷問題近年引起全球關注,香港初創公司archiREEF著眼於全球暖化對香港海洋生態造成的影響,採用環保科技人工復育珊瑚礁,不久前更於香港科技園公司舉辦的「電梯募投」比賽中獲得總冠軍。聯合創辦人余碧芬(Vriko)一邊修讀生物科學博士一邊創業,在創業導師協助下,憑著一腔熱誠及堅持,誓要為香港海洋環境的生物多樣性及保護修復「藍碳」生態系統出一分力。

「藍碳」指被海洋生態吸收儲存的碳,一般被認為較為穩定,不易轉化為二氧化碳釋放回大氣層,相對陸地植物貢獻的「綠碳」有更高的固碳效率。

在香港土生土長的Vriko從小喜歡大自然,更有逾10年的潛水經驗,常到訪世界各地潛水勝地,而令她印象最深刻的經歷卻是在香港東北水域,親眼見到一片珊瑚礁於短短2個月間消失殆盡,加上珊瑚白化問題嚴重,令她受到很大衝擊。「我們常談論『全球暖化』,總覺得會是一件很漫長的事,或數十年後才感受到影響,甚至有生之年亦未必能親歷,我從未想像過會於這樣短時間內體驗到其威力。」

冀企業市民參與保育珊瑚

從那時起,Vriko便投入研究,2018年更開始修讀香港大學生物科學博士,主攻珊瑚復育項目。她不滿足於自己的研究應用只停留在學術界,又於2020年與港大副教授、海洋生態學家David Baker合夥創辦archiREEF,藉此推廣行之有效的解決方案,亦冀透過企業及市民參與種植珊瑚,提升環保意識。

Vriko指,過往全球培育珊瑚的方法較為簡陋,例如以廢棄船隻,或現成的建築物料如水泥磚或金屬鋼條等放進海底作為底座,再綁上珊瑚苗,惟此類物料於海底易氧化腐蝕,釋出有害物質,而珊瑚有向上生長、底部不生根、生長期長等特性,需要有穩定且環保的基底讓其依附生長。

archiREEF以3D打印技術結合天然陶土製作珊瑚礁盤(reef tiles),在表面設計錯落有致的空隙擺放珊瑚苗,六邊形的設計亦方便擴大珊瑚礁面積。「我們的設計『一石三鳥』,用料既環保,又能修復海底環境,打好根基加快珊瑚繁殖,結構亦適合其他生物棲息,有助豐富海底生物鏈。」

她又指,archiREEF的技術可令珊瑚生長的速度比自然生長快4倍以上,「我們的珊瑚礁盤就如為海底鋪上地板,預計珊瑚生長至5至10年後便會完全覆蓋這些人工搭建的結構,形成大片珊瑚礁。」

企業量化ESG成效

成功方案的誕生並非一蹴而就,Vriko坦言研究試驗進行了約8年,在傳統方法的基礎上不斷創新,經無數次失敗才得出如今這個可行、並有潛質擴大規模的解決方案。目前archiREEF部分業務面向重視可持續發展的企業,鼓勵商界領養珊瑚礁盤為海洋生態出一分力;公司已將技術延伸至其他生態系統如紅樹林,並於阿布扎比推出示範應用。未來該公司還計劃拓展至馬爾代夫、菲律賓等市場。

Vriko又指,團隊約一年半前正考慮將研發成果「商業化」時,適逢ESG(環境、社會和企業管治)和Sustainability(可持續性)開始成為商界熱話,本港上市公司亦被要求披露更多環境績效指標,此趨勢為archiREEF帶來發展機遇。她希望透過由archiREEF代理種植珊瑚,鼓勵大型企業領養,助其實踐ESG,同時企業亦可了解相關成效,包括保護海洋生物的多樣性、減少碳排放量等,並收錄於ESG報告中;另外,公司亦正研究觀賞珊瑚與企業營銷活動結合的商業模式。

Mentor助科研成果商業化

成立1年半以來,archiREEF已籌得300萬元資金,包括去年和今年來自香港創新科技署的大學科技初創企業資助計劃共130萬元。 Vriko坦言,雖然其產品有充分的科學依據,惟自己起初對商業化毫無經驗,而加入科學園等孵化計劃可獲得導師(Mentor)協助及指引,對開展業務、擴充人脈、吸引資金及學會如何分配資源有著重要作用。

女性創業勿自我設限

談及女性創業,Vriko認為挑戰更多來自於「自我設限」,例如外界刻板印象認為女性不能做某些事情就有所退縮,「這或許因自信不足,應該要去克服,對自己所做的事情要有清晰思路,並深信不疑,認可自己的潛能,遇到困難也要堅持下去。很多女性前輩的成功讓我知道沒有不可能,激勵我勇往直前。」

Vriko目標堅定,她指現正跟隨「聯合國可持續發展目標」(United Nation Sustainability Development Goals,簡稱UNSDG)的指引,希望推動藍碳生態系統的保護,並計劃建立一套藉助「stable isotope」(穩定同位素)技術、可分辨碳來源和計算碳分布及比例的標準,從而更精準「捕捉」碳,達致「碳中和」,冀取得認證,並獲廣泛使用。

Vriko能夠同時創業及研究雙線並行,主要來自她對改善環境污染的決心。 我期待看見這間從香港出發的初創穩步發展,為全球海洋生態保育做出更大貢獻。Vriko也可以成為本地年青女「科研+創業」家的一個榜樣。

作者 _ 周駱美琪( Cindy )簡介:

周駱美琪 (Cindy) 自 2015 年起擔任阿里巴巴香港創業者 基金執行董事。自 2007 年加入阿里巴巴集團, Cindy 曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事,主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目,致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。

