【業績｜豬肉股】萬洲去年生物公允價值調整前純利升7.2%　末期息14仙、現價股息率4厘　料今年內地生豬價格前低後高

▲ 【業績｜豬肉股】萬洲去年生物公允價值調整前純利升7.2%

萬洲國際 （00288） 去年生物公允價值調整前純利為10.4億美元，按年升7.2%，生物公允價值調整後純利則為10.7億美元，按年升29%，萬洲擬派末期息0.14元，按年增加12%，全年派息為0.19元。萬洲全日升1.1%，收報4.74元，現價股息率達4厘。

內地去年平均生豬價格每公斤按年跌39%。萬洲管理層預期今年生豬價格為上半年低，下半年高， 全年價格會底於2020年。至於美國，預期今年生豬出欄量有所減少，生豬價格或較去年降低。歐洲由於面對非洲豬瘟疫情、糧食價格上漲及戰爭的影響，預期歐洲的生豬價格將會比去年提升。

期內，收入按年升6.7%至272.9億美元，肉製品為集團核心業務，佔收入50.6%，錄得138.08億美元，去年肉製品的銷量上升1.3%至332萬公噸，但中國消費市場缺乏增長動力，年內的銷量下跌1.6%。由於餐飲服務和加工需求自新冠病毒疫情中復甦，加上擴展生鮮香腸品類，美國年內銷量上升3.1%。而在歐洲的銷量亦上升12.7%。

去年豬肉銷量上升10.5%至436.2萬公噸，主要來自中國的銷售增長。由於中國的豬肉價格偏低的影響超過銷量增長，導致當地收入下降12.1%，在歐洲的收入亦略為減少0.6%，但在美國及墨西哥的收入上升8%。因此，豬肉業務收入減少2.7%至119.69億美元。

料非洲豬瘟及疫情的負面影響將減弱

集團預期，今年非洲豬瘟及新冠病毒對集團所產生的負面影響將會減弱，惟全面的通脹壓力會帶來新的挑戰。大宗商品價格上升無疑對成本構成壓力，會透過對冲、轉移至終端顧客、全球產業佈局的優勢等應對問題。

至於疫情對進出口貿易，管理層提到也有造成影響，包括船期延長、報關等候時間延長及清關報檢的費用增加，但集團整體貿易仍然正常。

對及併購，萬洲指，歐洲的併購一直進行中，未來仍會在當地尋找與生鮮肉、肉製品、豬肉相關的目標，進一步擴大規模。

另外，萬洲今年沒有回購計劃。雖然今年仍面對很多挑戰，但集團對今年規模及利潤水平有信心。

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