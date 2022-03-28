  • 17°C
香港時間 : 2022328日 (一) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜豬肉股】萬洲去年生物公允價值調整前純利升7.2%　末期息14仙　現價股息率達4厘

股市 16:57 2022/03/28

分享：

【業績｜豬肉股】萬洲去年生物公允價值調整前純利升7.2%　

萬洲國際 （00288） 去年生物公允價值調整前純利為10.4億美元，按年升7.2%，生物公允價值調整後純利則為10.7億美元，按年升29%，萬洲擬派末期息0.14元，按年增加12%，全年派息為0.19元。

萬洲全日升1.1%，收報4.74元，現價股息率達4厘。

期內，收入按年升6.7%至272.9億美元，肉製品為集團核心業務，佔收入50.6%，錄得138.08億美元，去年肉製品的銷量上升1.3%至332萬公噸，但中國消費市場缺乏增長動力，年內的銷量下跌1.6%。

去年豬肉銷量上升10.5%至436.2萬公噸，主要來自中國的銷售增長。由於中國的豬肉價格偏低的影響超過銷量增長，導致當地收入下降12.1%，在歐洲的收入亦略為減少0.6%，但在美國及墨西哥的收入上升8%，主因售價在美國上漲，以及計入GCM於年內在墨西哥的銷售。因此，豬肉業務收入減少2.7%至119.69億美元。

集團預期，今年非洲豬瘟及新冠病毒對集團所產生的負面影響將會減弱，惟全面的通貨膨脹壓力會帶來新的挑戰。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

相關文章：【業績︱豬肉股】萬洲首三季生物公允價值調整前純利按年跌近12%

【業績｜豬肉股】萬隆辭任萬洲國際CEO、二子任副主席　長子萬洪建回應不再回萬洲

【業績｜豬肉股】中糧家佳康績後走高9%　去年收入減少3成、末期息派0.18港元

港股 萬洲國際（00288）

上一篇文章

【港鐵凍結車費】港鐵連續3年凍結票價、延後加幅累增至3.35%　3.8%特別車費回贈優惠延至明年1月1日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】中石化先放榜加派息　上海半封城、上交所推30條疫情應急措施
【開市9點半】中石化先放榜加派息　上海半封城、上交所推30條疫情應急措施
【港股ADR+夜期】耶倫：沒必要制裁中國　夜期收市升271點　美團ADR高6.8%
【港股ADR+夜期】耶倫：沒必要制裁中國　夜期收市升271點　美團ADR高6.8%
【業績｜三桶油】中石化逆市升4%　末期息0.31人幣、去年多賺1.14倍至719.8億人幣創10年高位
【業績｜三桶油】中石化逆市升4%　末期息0.31人幣、去年多賺1.14倍至719.8億人幣創10年高位
【業績｜航運股】東方海外大插16%　去年純利勁升近7倍至557億、末期派息25.74元周息率達27厘
【業績｜航運股】東方海外大插16%　去年純利勁升近7倍至557億、末期派息25.74元周息率達27厘
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
【港股市況】恒指反覆升280點　美團績後造好升逾11%、東方海外挫一成（不斷更新）
【港股市況】恒指反覆升280點　美團績後造好升逾11%、東方海外挫一成（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款