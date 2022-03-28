【業績｜豬肉股】萬洲去年生物公允價值調整前純利升7.2%　末期息14仙　現價股息率達4厘

▲ 【業績｜豬肉股】萬洲去年生物公允價值調整前純利升7.2%

萬洲國際 （00288） 去年生物公允價值調整前純利為10.4億美元，按年升7.2%，生物公允價值調整後純利則為10.7億美元，按年升29%，萬洲擬派末期息0.14元，按年增加12%，全年派息為0.19元。

萬洲全日升1.1%，收報4.74元，現價股息率達4厘。

期內，收入按年升6.7%至272.9億美元，肉製品為集團核心業務，佔收入50.6%，錄得138.08億美元，去年肉製品的銷量上升1.3%至332萬公噸，但中國消費市場缺乏增長動力，年內的銷量下跌1.6%。

去年豬肉銷量上升10.5%至436.2萬公噸，主要來自中國的銷售增長。由於中國的豬肉價格偏低的影響超過銷量增長，導致當地收入下降12.1%，在歐洲的收入亦略為減少0.6%，但在美國及墨西哥的收入上升8%，主因售價在美國上漲，以及計入GCM於年內在墨西哥的銷售。因此，豬肉業務收入減少2.7%至119.69億美元。

集團預期，今年非洲豬瘟及新冠病毒對集團所產生的負面影響將會減弱，惟全面的通貨膨脹壓力會帶來新的挑戰。

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