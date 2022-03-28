  • 17°C
香港時間 : 2022328日 (一) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售科技】多渠道推送資訊增曝光　AI分析助網購平台生意倍升

科技 16:35 2022/03/28

分享：

疫情帶動港人的日常生活愈趨數碼化，習慣透過網絡平台消費，為本地電子商務企業帶來不少商機。但在網購成為疫下新常態之際，經濟不穩、網絡資訊量大等因素，減低消費者的購物慾，為電商帶來營銷危機。

【電動車】Tesla車尾鏡頭畫面顯示延遲　美召回逾900輛電動車

【元宇宙】日本初創研發VR痛覺技術　用電刺激肌肉模擬痛感

有本地電商創立數據科學團隊，並與科技巨頭Google Cloud合作，創建人工智能數據分析系統，分析消費者個人化網上購物消費模式、習慣及喜好，加快購買過程。

根據初創科技公司Dynamic Yield 發布的報告中提到，過去12個月全球平均購物車放棄率（Shopping Cart Abandonment Rate）為 71.53%，當中與奢侈品和珠寶相關的購物車放棄率最高，為75.52 % ；而亞太地區總體上被放棄的購物清單量亦是全球之冠。

消費者考慮多　購物車放棄率高

香港電訊會員計劃、數碼營銷及數據科學部行政總裁崔智仁表示，當消費者有愈多的考慮，形成購買過程中的阻礙和不便，會降低其消費意欲，甚至會在結賬前放棄購物車內的商品，

這種消費模式與我們所建構的網上購物體驗背道而馳。

為增強與顧客的互動體驗，香港電訊旗下之會員獎賞計劃及數碼業務The Club透過Google Cloud當中的數據分析、安全及管治方案及視覺化等技術，建立出AI系統Copernicus，以機器學習技術和AI演算法，分析顧客的購物喜好、習慣、設定和需求等，再按其興趣提供個人化的購買建議和產品資訊。提升購物體驗的同時，減少顧客棄置已加入購物車的產品。

多渠道發放即時資訊　 增加曝光率

崔智仁表示，現時的顧客可以從不同地方得悉資訊。在顧客未真正完成付款程序前，都有機會改變心意，選用其他電商或網店的服務，甚至是放棄購買。要將顧客從各大資訊平台中，集結至該企的網購平台，便要精準地從各個接觸點與顧客互動。

他舉例解釋，在剛過去的農曆新年，透過系統的數據分析，可以觀察到顧客在疫情及社交限制下，偏向留在家中於網上購物。所選購的物品除了有應節食品或賀禮外，亦有不少日常用品及食材。得知有關數據後，便可配合即時在社交平台發放相關的煮食知識或產品推介，滿足消顧客最貼身及即時的需求。

追貼潮流　會員獎賞吸新客

為配合更有效的宣傳，The Club採用會員制度，利用客戶在申請其網購平台服務時登記的電郵、電話號碼，作最新的資訊推廣。崔智仁指，

有了Copernicus的個人化數據分析，我們可以按會員喜好，於網頁、電郵或短訊等，提供曾瀏覽或正需要的日常產品連結及資訊，提高會員的購買意欲。

除了關注社會實況，在疫下提供方便顧客的網購服驗外，The Club亦十分緊貼潮流。過往就曾與數碼音樂服務品牌MOOV合作，讓其會員換領演唱會門票外，更安排會員到後台與Mirror成員合照，成功吸引不少「鏡粉」使用該企的服務，增加會員消費，加強與商戶互動。

崔智透露，伴隨藉AI數據的分析和不定時地與其他品牌合作，上年The Club會員數量增長11%，至 354 萬名。同時瀏覽量亦提升了三倍，營業額大幅上升了139%。

    點擊圖片放大

【醫療科技】澳洲研發手機App代替快測　用咳嗽聲檢測新冠病毒

記者：殷凱怡

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新iPhone】郭明錤：iPhone 14 Pro後置鏡頭　將比以往系列凸出更多
今日
【新iPhone】郭明錤：iPhone 14 Pro後置鏡頭　將比以往系列凸出更多
【蘋果動向】傳新iPad Pro將搭載M2芯片　今年秋季推出
今日
【蘋果動向】傳新iPad Pro將搭載M2芯片　今年秋季推出
【WhatsApp】WhatsApp Beta版更新 傳送媒體檔案上限擴大至2GB
今日
【WhatsApp】WhatsApp Beta版更新 傳送媒體檔案上限擴大至2GB
【IG新功能】將可錄音覆IG Story？　IG擬增語音回覆新功能
今日
【IG新功能】將可錄音覆IG Story？　IG擬增語音回覆新功能

你可能感興趣

【新iPhone】郭明錤：iPhone 14 Pro後置鏡頭　將比以往系列凸出更多
今日 10:20
【新iPhone】郭明錤：iPhone 14 Pro後置鏡頭　將比以往系列凸出更多
【蘋果動向】傳新iPad Pro將搭載M2芯片　今年秋季推出
今日 14:10
【蘋果動向】傳新iPad Pro將搭載M2芯片　今年秋季推出
【WhatsApp】WhatsApp Beta版更新 傳送媒體檔案上限擴大至2GB
今日 13:15
【WhatsApp】WhatsApp Beta版更新 傳送媒體檔案上限擴大至2GB
網購平台 網上購物 社交平台 人工智能 零售 機器學習 數碼營銷 營業額

上一篇文章

【阻截虛假資訊】Google Map使用機器學習　打擊虛假評論與商家資訊

下一篇文章

【Intel處理器】Intel預告下周Twitch活動　預計公布Core i9-12900KS售價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新iPhone】郭明錤：iPhone 14 Pro後置鏡頭　將比以往系列凸出更多
【新iPhone】郭明錤：iPhone 14 Pro後置鏡頭　將比以往系列凸出更多
【Twitter】馬斯克不滿Twitter算法有違言論自由　擬開發自家社交平台？
【Twitter】馬斯克不滿Twitter算法有違言論自由　擬開發自家社交平台？
【三星手機】傳三星摺機再有新設計　下半年推出第三款
【三星手機】傳三星摺機再有新設計　下半年推出第三款
【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟
【三星爭議】三星Galaxy S22系列涉效能問題 　南韓用戶提集體訴訟
【WhatsApp】WhatsApp Beta版更新 傳送媒體檔案上限擴大至2GB
【WhatsApp】WhatsApp Beta版更新 傳送媒體檔案上限擴大至2GB
【元宇宙】日本初創研發VR痛覺技術　用電刺激肌肉模擬痛感
【元宇宙】日本初創研發VR痛覺技術　用電刺激肌肉模擬痛感
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款