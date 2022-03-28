【零售科技】多渠道推送資訊增曝光　AI分析助網購平台生意倍升

疫情帶動港人的日常生活愈趨數碼化，習慣透過網絡平台消費，為本地電子商務企業帶來不少商機。但在網購成為疫下新常態之際，經濟不穩、網絡資訊量大等因素，減低消費者的購物慾，為電商帶來營銷危機。

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有本地電商創立數據科學團隊，並與科技巨頭Google Cloud合作，創建人工智能數據分析系統，分析消費者個人化網上購物消費模式、習慣及喜好，加快購買過程。

根據初創科技公司Dynamic Yield 發布的報告中提到，過去12個月全球平均購物車放棄率（Shopping Cart Abandonment Rate）為 71.53%，當中與奢侈品和珠寶相關的購物車放棄率最高，為75.52 % ；而亞太地區總體上被放棄的購物清單量亦是全球之冠。

消費者考慮多 購物車放棄率高

香港電訊會員計劃、數碼營銷及數據科學部行政總裁崔智仁表示，當消費者有愈多的考慮，形成購買過程中的阻礙和不便，會降低其消費意欲，甚至會在結賬前放棄購物車內的商品，

這種消費模式與我們所建構的網上購物體驗背道而馳。

為增強與顧客的互動體驗，香港電訊旗下之會員獎賞計劃及數碼業務The Club透過Google Cloud當中的數據分析、安全及管治方案及視覺化等技術，建立出AI系統Copernicus，以機器學習技術和AI演算法，分析顧客的購物喜好、習慣、設定和需求等，再按其興趣提供個人化的購買建議和產品資訊。提升購物體驗的同時，減少顧客棄置已加入購物車的產品。

多渠道發放即時資訊 增加曝光率

崔智仁表示，現時的顧客可以從不同地方得悉資訊。在顧客未真正完成付款程序前，都有機會改變心意，選用其他電商或網店的服務，甚至是放棄購買。要將顧客從各大資訊平台中，集結至該企的網購平台，便要精準地從各個接觸點與顧客互動。

他舉例解釋，在剛過去的農曆新年，透過系統的數據分析，可以觀察到顧客在疫情及社交限制下，偏向留在家中於網上購物。所選購的物品除了有應節食品或賀禮外，亦有不少日常用品及食材。得知有關數據後，便可配合即時在社交平台發放相關的煮食知識或產品推介，滿足消顧客最貼身及即時的需求。

追貼潮流 會員獎賞吸新客

為配合更有效的宣傳，The Club採用會員制度，利用客戶在申請其網購平台服務時登記的電郵、電話號碼，作最新的資訊推廣。崔智仁指，

有了Copernicus的個人化數據分析，我們可以按會員喜好，於網頁、電郵或短訊等，提供曾瀏覽或正需要的日常產品連結及資訊，提高會員的購買意欲。

除了關注社會實況，在疫下提供方便顧客的網購服驗外，The Club亦十分緊貼潮流。過往就曾與數碼音樂服務品牌MOOV合作，讓其會員換領演唱會門票外，更安排會員到後台與Mirror成員合照，成功吸引不少「鏡粉」使用該企的服務，增加會員消費，加強與商戶互動。

崔智透露，伴隨藉AI數據的分析和不定時地與其他品牌合作，上年The Club會員數量增長11%，至 354 萬名。同時瀏覽量亦提升了三倍，營業額大幅上升了139%。

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