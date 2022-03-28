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【俄烏局勢】受烏克蘭戰爭加通脹影響 日經：蘋果將削iPhone和AirPods產量

環球政經 17:49 2022/03/28

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日經引述消息人士報道，由於烏克蘭戰爭加上通脹影響拖累消費電子產品需求，蘋果（美：AAPL）計劃下個季度開始削減其iPhone和AirPods的產量。

據報道，蘋果計劃將下個季度的iPhone SE產量削減約20%，並將今年全年的AirPods產量減少超過1,000萬隻，因為該公司預計需求會轉弱。

另外，蘋果還要求供應商將iPhone 13系列產品的產量減少數百萬部，但表示這項調整是基於季節性需求。

報道引述蘋果的供應商指，蘋果對下個季度的看法變得保守並不奇怪。因傷烏戰爭影響了歐洲市場消費者的支出，消費者偏向把錢存起來用於食品和取暖是可以理解的。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

 

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責任編輯：黃苑筠

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