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【香港迪士尼】迪士尼去年蝕24億元 邱騰華：主題樂園涉政府資本 故不納入「保就業計畫」

理財智慧 15:37 2022/03/28

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迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭今日（28日）在立法會一個委員會透露，該樂園在過去一個財政年淨虧損約24億元，有議員建議將主題樂園納入保就業計劃，商務及經濟發展局局長邱騰華對此回應指，本港2個主題樂園都有政府資本參與，因此被納入剔除名單。

莫偉庭透露，該樂園在過去一個財政年度有17億元收入，按年增加近兩成，營運成本按年減少8%，年淨虧損約24億元，他又指，樂園在四成時間需停運的情況下，本地入場人次創下歷史新高，增長達1.17倍，創下樂園在2005年開幕以來的歷史新高，全年總入場人次為280萬。

【青姐話】人人話見底   其實抵唔抵？

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，政府目標是下月21日起分階段放寬社交距離措施，最初會設有容量限制，例如以五成為上限，之後再放寬至七成半。關於「保就業計畫」，他指本港兩個主題樂園均有政府資本參與，故被納入剔除名單。他又提到迪士尼過去一年極其困難，不能賺取應有收入，惟希望樂園經常性經營可由虧轉盈，並強調樂園引旅客，促進在港消費，為香港帶來龐大總收益，亦創造大量工作職位。

【第5波疫情】滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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