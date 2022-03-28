【香港出口】2月份本港整體出口貨值升0.9%　亞洲地區升幅尤為顯著

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政府統計處今日（28日）公布對外商品貿易統計，2月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升0.9%和6.2%。惟由於每年農曆新年假期日子不同所影響，每年1月及2月份的貿易統計數字通常有較大波動。因此，1月及2月份的貿易統計數字適宜合併分析。

合併1月及2月份的數字，整體出口貨值較去年年同期上升10.6%，商品進口貨值則上升8.1%。今年首兩個月錄得有形貿易逆差255億元，相等於商品進口貨值的3.2%。政府發言人表示，將今年首兩個月的數據合計以消除農曆新年在不同時候出現的影響，商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。

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出口亞洲貨值升4.8% 台、印、星及越南增雙位數

2月份的出口貨值按國家或地區分析，輸往亞洲的整體出口貨值上升4.8%，大部份主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣升40.4%、印度升39.5%、新加坡升14.6%和越南升10.7%。至於輸往中國內地（內地）的整體出口貨值亦上升1.1%。

不過，亞洲的目的地以外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國跌64.8%和美國跌9.2%。

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政府發言人表示，輸往內地、美國、歐盟及其他主要亞洲市場的出口均進一步擴張。1和2月合計的商品貿易總額達15,720億元，較去年同期上升9.3%。

展望未來，近期烏克蘭局勢料會導致國際能源及商品價格高企，並使供應鏈和運輸所受的干擾變得更嚴重，從而拖慢環球經濟增長，短期或會影響香港的出口表現。環球疫情的演變、主要經濟體收緊貨幣政策的步伐，以及中美關係發展也需要關注。

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責任編輯：馬意文