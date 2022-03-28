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【大行看法】晨星：監管政策疑慮緩和+中概股除牌風險可緩解　點名15隻股票（附名單）

股市 16:19 2022/03/28

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【大行看法】晨星：監管政策疑慮緩和+中概股除牌風險可緩解　點名15隻股票

晨星亞洲股票研究總監陳麗子指，近期拋售潮後，股價已很大程度反映中國需求放緩所帶來的風險，中國政府的表態支持對於股市有正面影響，政策預計將會轉趨放寬，市場對監管方面的疑慮也已開始有所緩和，對於願意承認股市波動的投資者來說，部分股票被低估，但選股仍然重要。

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騰訊阿里巴巴百度或棄美上市機會

她表示，中國的貨幣政策周期與美國及一些其他經濟體的貨幣周期背道而馳，這有助提高中資股的吸引力，儘管中國可降低與俄羅斯相關風險，並能藉由其定價機制來抑制能源成本上漲，但這並非長久之計。

中概股美國除牌風波持續，晨星預期，中概股除牌風險可獲得緩解，但基於騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及百度 （09888） 部分業務被北京政府視為敏感業務，不排除這些企業會放棄在美國掛牌的機會。

中證監批准震坤行等中資企業赴美上市　中概股海外上市有望正式「鬆綁」【下一頁】

陳麗子認為，目前最主要的風險是倘若俄烏戰爭持續延長，可能會導致更高及更長遠的通脹，並引發更多地緣政治問題，尤其是與俄羅斯有業務往來的企業最終可能會面臨列入美國政府實體黑名單。 
 
晨星列出15隻首選中港股票，這些股票受地緣政治風險的影響較少，而且五年平均盈利增長及現時估值也較具吸引力。

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【開市追揸沽】業績期步入尾聲 港股反彈已完？（附time code）

港股 騰訊控股（00700） 百度集團—SW（09888） 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988） 貨幣政策 股票 地緣政治 俄羅斯 阿里巴巴

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