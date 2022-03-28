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【名人投資】Taylor Swift 童年居所現正出售 近3,000呎鄉村大宅 僅售99萬美元

理財智慧 18:34 2022/03/28

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美國賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）伯克縣（Berks County）的一座大型格魯吉亞殖民式住宅現正出售，這鄉村大宅曾經是歌手 Taylor Swift 的童年居所，建於1929年，佔地近3,000平方呎，僅售99萬美元（折合約782.8萬港元），大宅有五間睡房和四間浴室。

Taylor Swift 的童年居所從前到後的宏偉門廳給人留下深刻的第一印象，具莊嚴的古典魅力。據說《Love Story》、《Teardrops On My Guitar》等Taylor Swift 名曲都是在這間屋子裡寫的。

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【青姐話】人人話見底   其實抵唔抵？

穿過大宅華麗前門入口，可見一樓有看到後院景觀的飯廳，一旁有舒適的書房，華麗的客廳配多扇窗戶和兩扇法式門，讓人可在溫暖的磚壁爐旁工作或放鬆，一樓亦設有寬敞的廚房，配備了帶大型實心大理石櫃、烤爐、落地櫥櫃和帶匹配面板的內置冰箱、洗碗機和微波爐，一旁是通往第二條樓梯的通道。相鄰的餐室設有帶吧台、大窗戶和通往前院的管家廚房。二樓設貴麗的主人房，設有梳妝台及浴缸的豪華套廁，房間有皇冠造型的裝飾，亦設有洗衣區及衣帽間。三樓設有三間額外的睡房，均有斜角及拱形天花板和壁櫥，而第五間睡房設可改為娛樂室。地下室設有化妝間和酒窖。後院方面，大宅設有溫水泳池，周圍以石頭環繞，附近的花園和圍欄非常適合避暑。

【溫股知新】檢討六大指標   三大策略出招

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責任編輯：龍紀瑩

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