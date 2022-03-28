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【港交所人事】港交所任命東盟銷售及市場推廣主管　新交所高層跳槽

股市 16:07 2022/03/28

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【港交所人事】港交所任命東盟銷售及市場推廣主管　新交所高層跳槽

港交所 （00388） 周二舉行企業日交代發展戰略前夕，再委任新高層。港交所宣布，任命余美金為董事總經理 — 東盟銷售及市場推廣主管。余美金將駐新加坡，負責港交所集團在東南亞的業務擴展，包括增加新客戶和流量。

余美金在新加坡交易所工作近20年，主力集中在銷售和產品管理業務，曾擔任新交所香港辦事處主管、亞太地區及中東銷售主管等職位。自2019年以來，余美金擔任新交所銷售、股票和固定收益、貨幣和商品的全球主管，港交所指，她期間成功推出多隻旗艦產品。

港交所表示，余美金4月4日正式加入港交所，會與港交所新加坡業務主管Roger McAvoy 合作，McAvoy將會任集團內專注於國際客戶的新職務。余美金將向市場拓展聯席主管鮑海潔及董凱文（Kevin Rideout）匯報。

港交所3月29日舉行企業日 歐冠昇首主持講交易所戰略路線圖，可見【下一頁】

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