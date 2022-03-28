【MPF】BCT將推亞洲收益退休基金 首隻抗通脹兼派息MPF基金

▲ BCT亞洲收益退休基金，為市面首隻抗通脹兼派息的MPF基金。

強積金（MPF）面世逾22年，全港終於有首隻抗通脹兼派息的MPF基金，名為BCT亞洲收益退休基金。據其銷售單張顯示，管理費以每年資產淨值的1.288% 為上限，但BCT為65歲或以上長者提供0.99%的特惠基金管理費，擬以每季紅利單位回贈。上述創先河產品的投資經理，是泰康資產管理香港公司。新基金擬於4月25日正式推出，並有兩大特色，包括：（1）目標總回報為消費物價指數+2%；（2）旨在持續派息，提供穩定收入。

面對戰後嬰兒退休潮，近年積金局鼓勵業界開發提取收益產品（draw down fund），宏利及富達已推類此基金。至於標榜全港第1隻抗通脹兼派息MPF基金，BCT指，高通脹重臨，旗下亞洲收益退休基金有二合一特色，具穩定收入及保持購買力，市料可切合追求平衡的防守族所需。

BCT又指，旗下亞洲收益退休基金有多項優勢，例如駕馭波動市，以及多元化優質債券配置等。投資目標是中至長期為成員提供穩定收入及資本增值，預期4月25日推出後第7個月開始每月派息。投資組合方面，至少70%的資產淨值，涉足亞洲以美元計值的投資級別定息債券，另外不多於30%投資中港相關股本證券。

積金局劉麥嘉軒：平均每4帳戶一個投資於預設投資策略或旗下基金【下一頁】

而針對65歲的銀髮族，現金派息的提取有兩大選擇，分別為以恒常指示每月或每季提取，又或一筆過提取（亦可選擇部份提取）。

恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強今早（3月28日）回應本報查詢指，基於不同因素影響，環球市埸都面臨通脹問題，所以旨在抗通脹為主題的MPF基金，相信有一定程度的吸引力，特別是一些投資風險承受能力較低的計劃成員。但他提醒打工仔在考慮選用前，也要考慮以下因素：首先，這些基金是不是有保證成份。如果沒有，就要注意投資風險的存在；第二，如果是先派息到指定基金，那用作收息的基金的價格變動，就會影響計劃成員在提取時的實際金額。

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時早前回應本報查詢指，BCT一直支持開發針對退休前、以及退休後兩個階段的投資方案，以協助強積金成員應對退休後會面對的通脹風險、和長壽風險。

劉嘉時透露，將於4月25日推出「BCT亞洲收益退休基金」，為全港第一個旨在抗通脹兼派息的MPF基金。該基金預期總回報超越同期香港消費物價指數 2%，屆時的派息率將就市場情況而釐定；基金同時旨在持續派息，以提供穩定的現金流。

香港2月通脹上升至1.6%【下一頁】

另方面，本港通脹壓力加深，若MPF可抗通脹，打工仔的血汗錢有望保本增值。統計處剛公布2月份消費物價指數，按年升1.6%，較1月份只升1.2%為高。市料CPI開始趨升，皆因油價及糧食漲價。花旗的專家預計，今年全年CPI升2.5%、明年再攀升至3%。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，預測香港今年首季通脹按年升幅達2%，之後三季可能逐步升溫至2.6%，2.7%及3.2%。至於今年全年平均通脹預測2.5%，2023年或進一步升至3%。

財政司司長陳茂波發表預算案時指，今年整體通脹料升2.1%、基本通脹升2%。市傳4月7日開始向市民派電子消費券，總額約664億元，市料可緩和因第5波疫情而重創的經濟。同樣，聯儲局主席鮑威爾本月首度加息，更把核心通脹預測上調至4.1%，相信上半年通脹仍處高位。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪