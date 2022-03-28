【MPF】積金局預設投資策略推出五年 旗下兩基金大大跑贏年率化通脹率 最受呢個年齡層歡迎

強積金推出達21年，關乎每個打工仔的退休生活，可供成員選擇的投資方式也更多，回報也不錯。其中強積金預設投資策略（Default Investment Strategy，簡稱 DIS）推出5年，旗下兩個基金「核心累積基金」及「65 歲後基金」的年率化回報相當不錯。

【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

【門診服務】馬會資助非新冠患者求診只需50元診金 即日起可預約為期3個月，詳見【下一頁】

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌指，表示強積金預設投資策略推出五年已逐漸發展至一定規模。截至2021年12月底，投資於DIS的資產有867億元，在總數1,000萬個強積金帳戶中，有260萬個帳戶，即平均每四個強積金帳戶，便有一個是投資於DIS或DIS旗下的兩個基金。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

商經局 民航處 環保署 三大政府部門齊請暑期實習生 實習期約2個月 月薪10500元，詳見【下一頁】



從投資回報角度而言，自2017年4月D IS 推出至去年底，旗下兩個基金「核心累積基金」（60%投資於風險較高的資產（主要為環球股票），其餘為風險較低的資產）及「65 歲後基金」（20%投資於風險較高的資產（主要為環球股票），其餘為風險較低的資產（主要為環球債券）。）的平均年率化回報分別為8.7%及4.5%，均高於同期1.8%的年率化通脹率，累積淨回報分別為50%及25%。

【MPF】駿隆：3月強積金人均蝕3,696元 回報負1.5%，詳見【下一頁】



劉麥嘉軒表示，DIS 是一個便捷的現成投資策略，受強積金計劃成員歡迎。從年齡組別看，按DIS投資的強積金帳戶，較多由年輕計劃成員持有，29歲及以下計劃成員佔32%，而30至39歲及40至49歲分別佔22%和18%。至於50至59歲和60歲及以上則分別佔18%和10%。



劉麥嘉軒指出，投資回報與收費水平息息相關，而DIS的收費設有上限，規定管理費用不可超過基金每年淨資產值的0.75%，而經常性實付開支不可超過基金每年的淨資產值的0.2%。去年十月立法會通過的《2021年強制性公積金計劃（修訂）條例草案》規定，隨着強積金受託人和計劃轉移至積金易平台後，DIS的經常性實付開支每年的上 限， 更會 進一 步由 淨資產值的0. 2%下調至0 .1 %。



從風險管理角度而言，DIS設有「隨齡降險」的自動調節機制，按計劃成員年紀增長，自動逐年調整投資於股票及債券的比重，減低成員於接近退休年齡時所面對的風險，適合長期退休儲蓄投資。同時，DIS基金資產分布於環球股票及債券市場，有助分散地區及資產類別的風險。

【MPF】強積金連續3個月見紅 MPF成員户口縮水16000元 相當於打工仔平均一個月薪金，詳見【下一頁】



對於有計劃成員擔心強積金投資會受到疫情及經濟環境影響，劉麥嘉軒強調強積金是長達數十年的長線儲蓄投資，面對當前非常波動的市場情況，計劃成員須保持冷靜，切忌嘗試捕捉短期市場走勢，以免得不償失。

【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍



