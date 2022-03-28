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【二手樓價】經一事長一智　先前錯失時機「落錯車」　現把握樓價回調期　778.8萬入市蝶翠峰三房

股樓投資 16:00 2022/03/28

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樓市近期有回調，對買家來說是不錯入市機會，早在之前受過「慘痛教訓」的人更是看準時機買樓。美聯物業張國成表示，本行促成元朗蝶翠峰一宗成交，買家之前「落錯車」，今次把握樓市有回調，立即斥資778.8萬元購入三房套連儲物室自住。

張國成表示，成交單位是元朗蝶翠峰15座低層B室，實用面積770呎，建築面積1,042呎，三房套連儲物室間隔，買家心儀四周環境清幽，加上早前「落錯車」慘痛經歷，所以看準今轉樓價回落，即以778.8萬元購入上址單位，較開價低近3%，實用呎價10,114元。

原業主於2016年3月以536.8萬元購入上述物業，轉手帳面賺242萬元，持貨約6年，物業升值約45%。元朗蝶翠峰本月暫錄3宗成交。

【有相睇】議價空間漸收窄 講價不到2%速入市 將軍澳中心兩房785萬沽【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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