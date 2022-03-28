【有相睇】議價空間漸收窄　講價不到2%速入市　將軍澳中心兩房785萬沽

疫情回落，樓市氣氛較早前好轉，部分屋苑交投量按月上升。區內代理指，將軍澳區兩日總成交量急增30宗，亦有業主收窄議價幅度賣樓。

利嘉閣趙洛民指，將軍澳中心有兩房單位以785萬沽出，成交價比叫價低15萬元。成交單位實用面406平方呎，屬兩房間隔，享開揚山景，原叫價800萬元，後議價至785萬元成交，減幅約為1.8%，實用呎價19,334元。

單位圖片（由代理提供）

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據了解，原業主於2014年7月以481萬元買入單位，持貨約8年，帳面賺約304萬元。代理補充，將軍澳中心本月至今錄得13宗成交，兩房最低入場費為700萬元。

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