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【奧斯卡2022】頒獎禮播文字聲援烏克蘭 無人敢提俄烏戰爭

環球社會熱點 16:06 2022/03/28

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俄羅斯入侵烏克蘭引起全球關注，今年奧斯卡頒獎禮被指為著重娛樂性，刻意迴避烏克蘭局勢而遭受批評。奧斯卡在頒獎禮中段，安排由烏克蘭出生的女演員Mila Kunis演講，但她在演說中未直接提及俄羅斯與烏克蘭，典禮僅透過大銀幕播放文字，為烏克蘭戰爭默哀。

威史密夫首奪影帝 台上衝突反成焦點 【下一頁】

第94屆奧斯卡長達3小時頒獎期間，一眾主持及得獎者雖然在發言期間提及很多社會議題，但似乎有共識未直接提及俄烏戰爭。在頒獎禮期間，奧斯卡安排烏克蘭出生的女演員Mila Kunis登台演講，她未提及俄羅斯與烏克蘭的戰爭，僅表示最近全球發生的事情，讓很多人感到沮喪，她讚揚那些在黑暗中繼續戰鬥的人，稱無法不被他們的韌性與堅強所感動。

在現場音樂表演後，奧斯卡在大銀幕播放字幕，呼籲觀眾及在場人士為被俄羅斯入侵的烏克蘭默哀，指當地有數百萬家庭需要食物、醫療、食水的基本物資，希望民眾提供人道主義援助。

奧斯卡透過文字，無聲呼籲民眾以任何方式支持烏克蘭、並加上#StandWithUkraine標籤。

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女主持嘲里安納度關心環保 幫後生女留下更好地球（有片） 【下一頁】

38歲的Kunis出生於烏克蘭Chernivtsi市，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）本月20日在Twitter發文，讚揚Kunis及其丈夫Ashton Kutcher是首批協助烏國的人，積極為烏克蘭民眾籌集了3,500萬美元（2.73億港元）資金。

奧斯卡多名出席嘉賓亦以個人方式關注俄烏戰爭，包括女主持Amy Schumer，在節目結束時發言，特別提到烏克蘭的種族滅絕危機，是世界議題一部分。此外，Ben Proudfoot在獲得奧斯卡最佳紀錄短片獎時，呼籲美國總統拜登（Joe Biden）協助被關押在俄羅斯監獄的WNBA球員Brittney Griner。

美國奧斯卡影帝兼導演辛潘（Sean Penn）早前曾表示，如果奧斯卡拒絕讓澤連斯基發言，他將公開熔毁於2003年及2008年獲頒得奧斯卡獎座。

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責任編輯：郭麗明

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