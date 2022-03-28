【ET講股通】梁耀康：資源股當道（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股半日反覆升逾200點，恒指今早輕微高開17點後一度轉跌200點，其後掉頭倒升，半日升278點，報21683點。恒指最終收報21684點，升280點，成交1343億元。美團 （03690） 績後升逾11%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升2%至3%；煤炭股中國神華 （01088） 績後股價急升逾近一成破頂，中石化 （00386） 收市升4%。資源股當道？港股後市如何？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：26 - 港股今日市況速覽 美團 （03690） 及資源股領市

01：02 - 上海封城、A股受挫 港股早段受挫

01：40 - 美團 （03690） 業績勝預期 今季開始控制成本值得留意

03：38 - 美團 （03690） 盈利有望慢慢好轉 憧憬股價於130至160元整固後再上

05：09 - 監管、內地疫情仍未明朗 券商下調美團 （03690） 目標價

05：53 - 美團 （03690） 周五低位132.6元為重要參考 如失守調整壓力大

06：05 - 中國神華 （01088） 派息、回購有驚喜 限煤價下今年業績表現未必如去年強

08：13 - 中國神華 （01088） 周期性大 不宜放於倉位作收息股

09：19 - 中國神華 （01088） 宜等回調才買入 如現價買入宜分注

10：23 - 中石化 （00386） 息率高達15厘 預計未來半年亦可維持息率

11：47 - 中石化 （00386） 短期可作收息股 投入資金比重不宜太多

13：00 - 中石化 （00386） 現價可小注買入 不宜重倉

13：29 - 油股中海油 （00883） 、中石油 （00857） 低位抽上 留意如失前低位要止蝕

15：26 - 基建股、電力股相對造好可留意

16：38 - 潛力股推介：中國銀行 （03988）

19：15 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 明公布業績 買入博業績好嗎？中信銀行 （00998） 、交通銀行 （03328） 點睇？

22：05 - 觀眾問股：中移動 （00941） 56元持有，仍繼續揸住還是換馬好？

25：01 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 未有貨可買入嗎？ 前景點睇？

26：20 - 觀眾問股：中國太保 （02601） 現價可買入？ 公司前景如何？

27：33 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 43.7元買入現價可溝貨？ 中長綫點睇？

28：31 - 觀眾問股：華潤水泥 （01313） 7.1元有貨現價可溝貨 ？

29：52 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 已經見底？現在是否買入的好時機？

32：05 - 港股收市市況速報

32：26 - 恒指如向下失21000點整固壓力大 向上如企穩22000點可挑戰23000點

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恒指全日跌280點，收報21684點，大市總成交1,343億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股今日稍有起色，主要受美團 （03690） 和資源股帶動。A股受上海半封城影響，早段表現較弱，一度拖累港股，惟其後逐步回穩，令港股有力收復失地。

倘美團減少燒錢 憧憬股價整固再上

美團業績好過預期，刺激股價抽上。值得留意的是，科技股今季開始着重控制成本，美團主席王興亦稱未來控制成本，並減少補貼。若美團能減少燒錢，會對盈利有幫助，故憧憬股價於130至160元整固後再上。然而內地疫情及監管對美團業務構成不明朗，令券商紛紛下調美團目標價。初步來看，美團若突破，有望再上行；若失守上周五低位132.6元，則調整壓力大。

中國神華股息率高 惟不宜長綫收息

資源股方面，中國神華 （01088） 和中石化 （00386） 公布業績後，今日股價表現亮麗。中國神華收入和盈利升逾4成，最令市場驚喜的是派息和回購，息率現有12厘，吸引資金留意。不過要留意產銷問題，兩個數據升幅其實不算勁，主要是售價刺激收入和盈利，而在限煤價下，今年業績表現可能不及去年強。由於這類股周期性大，故不宜放於倉位作長綫收息之用。投資者若想入市，宜等待股價回調後才買入，若想現價買入，則宜分注。

至於中石化，收入增長逾倍，純利創新高，派息0.47元人民幣，股息率高達15厘。在俄烏局勢下，石油、能源需求硬淨， 預計中石化未來半年亦可維持息率。若想吼這類股份，短綫可留意中石化，但若想納入收息股，要考慮持續問題，投入資金比例不宜太多，而現價可小注買入。

油股中海油 （00883） 和中石油 （00857） 亦由低位抽上，看看可否趁緊張局勢撲上前浪頂，惟要留意若衝不上去，在失守之前低位時便要止蝕。此外，個股電力股和基建股今日相對造好，也可留意一下。

內銀股即將公布業績，內地去年下半年開始放寬貨幣政策，對內銀業務有一定幫助，而且屬相對平穩的股份，息口亦相對吸引，如中國銀行 （03988） 便有7至8厘，防守性較強。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中國銀行、中信銀行、交通銀行、中移動、藥明生物、中國太保、海螺水泥、華潤水泥、阿里健康︰立即觀看】

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