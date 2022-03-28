各界續響應新世界「愛互送」配對平台　馬時亨、高永文等籲支持捐贈撐抗疫

第五波疫情已持續兩個月，基層對抗疫物資需求仍殷切，新世界發展（00017）早前成立全港首個大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，把捐助者與非牟利機構配對，讓物資更精準、高效贈予有需要人士，與主要合作伙伴仁濟醫院及超過30間非牟利機構合作，讓公眾捐贈物資或捐款。平台運作已近兩周，繼續獲得各界熱烈響應捐輸。

繼影帝郭富城、「四眼cue后」吳安儀等參與捐贈後，不少政商界名人都鼎力支持，包括前財經事務及庫務局局長馬時亨、港區全國政協委員高永文醫生、港區全國政協委員兼立法會議員陳仲尼等，捐贈快速抗原檢測包、面罩、消毒搓手液等予多間非牟利機構。

捐贈5,000個面罩的馬時亨表示：「面罩護己護人，願香港早日走出疫境。」高永文醫生則呼籲公眾支持「愛互送」平台，並寄語：「同心抗疫、同舟共濟；愛心捐贈、互相互惠。」

新世界推捐贈配對平台 助送抗疫物資 影帝郭富城、港隊運動員齊出手【下一頁】

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新世界「愛互送」捐贈平台 獲大家樂捐50萬餐飲券【下一頁】

商界方面，敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍捐出逾3000個面罩及血氧計，勉勵港人「疫情總會過去，唔好輕視但又唔好太驚。」

醫護及教育界方面，中大醫學院院長陳家亮教授、前鮮魚行學校校長梁紀昌、教育家朱子穎亦參與捐贈。陳家亮坦言：「相爭不足，分享有餘。讓我們同舟共濟，走出幽谷。」朱子穎亦鼓勵港人：「口罩雖蓋過笑臉，但不能把希望隔絕！」

其他捐贈的名人還包括港區全國政協委員鄧竟成、全國青聯副主席梁宏正、足總主席貝鈞奇、香港體育學院主席林大輝、萬通集團董事總經理羅詠詩、祥益地產總裁汪敦敬、作家蔡瀾、著名桌球手傅家俊、著名風水師「七師傅」等。

「愛互送」把34間非牟利機構的物資需求載列於平台，讓公眾可直接捐贈物資，或向合作伙伴仁濟醫院捐款代購物資予受惠機構，轉贈至有需要人士，希望首階段可為34間非牟利機構，籌募共約400萬件物資。

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