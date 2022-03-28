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【破壞文明】俄羅斯炸毀烏克蘭電腦博物館　蘇聯時代電腦成絕響

科技 16:00 2022/03/28

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位於烏克蘭馬里烏波爾的最大私人電腦博物館Club 8-bit在砲火中被摧毀。（Club 8-bit FB專頁圖片）

俄羅斯自入侵烏克蘭以來，攻打當地不同城市。位於烏克蘭馬里烏波爾的最大私人電腦博物館Club 8-bit中，包括蘇聯時代電腦等500件電腦展品，亦在戰事中被遭炮火摧毀。

Club 8-bit的擁有者Dmitry Cherepanov於其Facebook專頁上證實，電腦博物館已被炸毀。Cherepanov表示花了15年時間收集及修復Club 8-bit的展品，現在只剩下博物館的Facebook專頁、網站、廣播電台上的紀錄，感到惋惜。

【Twitter】馬斯克不滿Twitter算法有違言論自由　擬開發自家社交平台？

據悉，Club 8-bit曾被外媒成為「最大、最酷的收藏之一」。該博物館的收藏包括500多件電腦展品，其中部分展品更可以追溯至1950 年代，亦收藏了蘇聯時代的電腦，紀錄的烏克蘭及俄羅斯人們之間的共同回憶。

【WhatsApp】WhatsApp Beta版更新    傳送媒體檔案上限擴大至2GB

據外媒Engadget報道，戰事不但破壞了歷史悠久的電腦收藏品，亦令Cherepanov與很多烏克蘭人一樣因戰事而失去家園。自俄羅斯入侵以來，接近1,000萬人流離失所，成為二戰以來最大的難民危機。

【IG新功能】將可錄音覆IG Story？　IG擬增語音回覆新功能

責任編輯：吳嘉雯

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