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【航空復甦】國泰航空重啟招募見習機師　今年目標培訓190名學員

商業 15:43 2022/03/28

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國泰航空宣布重啟見習機師培訓計劃，更首度與香港理工大學合作。（資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發以來，擾亂不少企業的計劃。國泰航空原有的見習機師培訓計劃，亦在2020年3月因疫情關係而暫停。今日國泰航空宣布重啟見習機師培訓計劃，更首度與香港理工大學合作，今年目標是培訓190名學員。

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國泰航空指，公司的航務部門早已為航空業復甦做好準備，檢視及籌劃有關資源。因此，國泰航空與香港理工大學合作發展全新綜合機師培訓課程。學員在為期55至60星期的見習機師培訓計劃期間，由理工大學教授理論課程。其後，合格學員將赴澳洲阿德萊德或美國鳯凰城接受飛行訓練，最後返回香港於國泰城接受多組員模擬駕駛艙訓練。

目標每年培訓最多300名見習機師

國泰航空今年的目標是培訓190名學員，並在2023年至2025年間，每年培訓240至300名見習機師，名額較2019年已培訓的180名見習機師為多。該企營運及航空服務總裁韓兆傑透露：「國泰航空自去年夏季開始重新招聘本地機師以來，已招募約200名合資格機師， 而集團各航空公司更合共增聘了約300名機師。」

年內150名見習機師投入團隊

全新綜合課程由今日開始在香港授課，首班共24名見習機師完成理論課堂後，預計於10月展開飛行訓練。除與理工大學合辦課程外，國泰航空今年亦會在阿德萊德按原有課程為基礎開辦四班培訓課程，當中第一班24名學員將於4月下旬起在當地上課。 

國泰航空的見習機師培訓計劃現仍接受報名，參考申請條件及職業福利請按此

此外，在2020年已經完成見習機師訓練，卻因疫情而未能加入國泰航空的合資格機師亦將投入服務。國泰航空預計年內約有150名該等見習機師畢業生會陸續加入國泰航空的團隊。

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責任編輯：葉泳珊

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