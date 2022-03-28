【烏克蘭戰爭】網傳烏軍槍擊俄戰俘影片 烏承諾調查

美媒指網上流傳一段影片，疑為烏克蘭軍於哈爾科夫地區槍擊已投降的俄羅斯戰俘。烏克蘭總統顧問表示政府非常重視此事承諾會立即調查，更指如消息屬實，對烏克蘭軍隊而言絕對是不可接受的行為。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，網上流傳的影片長約6分鐘。影片顯示有操烏克蘭口音的士兵稱，他們在哈爾科夫（Kharkiv）距離俄羅斯邊境約32公里的行動中，俘獲俄羅斯偵察兵。

影片中的部分戰俘遭剝光衣服及蒙上眼睛，膝蓋位置遭到槍擊。

據悉，這段影片是由哈爾科夫地區官員Konstantin Nemichev發布，但他表示自己管轄的地區並無出現槍擊戰俘的情況。

烏克蘭總統高級顧問Oleksiy Arestovych周日（27日）於YouTube接受訪問時表示，烏軍是歐洲軍隊絕對不會嘲弄戰俘，指如果影片內容屬實，這種行為對烏軍而言絕對不可接受。

他強調無論個人情感動機如何，烏軍都按照《日內瓦公約》準則對待戰俘。他表示烏克蘭政府非常重視這件事，會立即展開調查。

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烏克蘭武裝部隊負責人Valerii Zaluzhnyi則發表聲明不點名回應事件，指敵人拍攝及散播影片，試圖展示所謂的烏克蘭士兵不人道對待俄羅斯戰俘。

俄羅斯調查委員會主席Alexander Bastrykin發表聲明，指網上流傳烏克蘭民族主義者殘忍對待戰俘的影片，批評他們任由戰俘雙腿中彈也不提供醫療援助，指俄羅斯當局將展開調查。

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責任編輯：鄭錦玲