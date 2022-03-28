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【俄烏戰事】PayPal援烏克蘭人道危機　烏民個人轉帳提款免手續費

商業 16:15 2022/03/28

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近日PayPal回應烏克蘭人道危機，讓烏克蘭人帳戶可免除手續費收款及提現。（法新社圖片）

俄烏戰事持續引發人道危機，環球企業紛紛作出支援，近日PayPal回應烏克蘭，表示特別為烏克蘭人民提供支援，讓其帳戶可在PayPal免除額外費用直接收款及提現。

【航空自救】國泰空廚聯乘hEROES Beer　加推餐包製手工啤酒

烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)在俄烏戰事爆發後，於社交媒體向各大IT企業尋求支援，近日PayPal的CEO Dan Schulman 正式以信件回應，將會推出一項特別服務，讓烏克蘭人民的PayPal錢包可直接進行個人之間的付款及收款，並可以把款項轉出到合資格的信用卡或扣賬卡，同時會暫時免除涉及烏克蘭用家戶口的交易手續費。一般情況下PayPal錢包作支付商業交易及個人交易時，會視資金來源、海外交易及貨幣種類產生額外費用。

烏副總理點名Stripe

Dan Schulman稱服務可望幫助烏克蘭人民收到親友及世界各地的援助，在身處的地方可以收款及提取現金使用，會繼續支持烏克蘭人民的人道主義救援工作。他續稱PayPal客戶已經向慈善機構捐贈超過2.5億美元，受惠機構包括：國際救援委員會 (IRC)、聯合國難民事務高級專員 (UNHCR)、救助兒童會、Direct Relief。烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫於社交媒體感謝PayPal行動，並繼續向另一網上支付服務商Stripe作出呼籲。

【俄羅斯反制裁】俄羅斯實施反制裁？　瑞士鐘錶商Audemars Piguet被扣723萬貨品

責任編輯：王浩賢

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