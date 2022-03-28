【航空發展】國泰與理大重啓見習機師培訓計劃 目標於2025年培訓逾800名機師

國泰航空（00293）的見習機師培訓計劃，在2020年3月因疫情關係而暫停，國泰航空今日就宣布重啓見習機師培訓計劃，今年的目標是培訓190名學員，並具備能力在2023年至2025年間每年培訓240至300名見習機師，目標於2025年前招募及培訓逾800名見習機師。

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全新綜合機師培訓課程，由國泰航空與香港理工大學合作發展，為香港年輕人提供專業培訓，並為課程導師、培訓指導及其他間接崗位創造本地就業機會。學員在為期55至60星期的見習機師培訓計劃期間，由理工大學教授理論課程，順利完成後，合格學員將赴澳洲阿德萊德或美國鳯凰城接受飛行訓練，最後返回香港於國泰城接受多組員模擬駕駛艙訓練。

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國泰稱自1988年起推出見習機師培訓計劃以來，至今已培訓了逾1,000名本地見習機師。今年的目標是培訓190名學員，並具備能力在2023年至2025年間每年培訓240至300名見習機師，名額較2019年已培訓的180名見習機師為多。國泰營運及航空服務總裁韓兆傑透露，國泰自去年夏季開始重新招聘本地機師以來，已招募約200名合資格機師，而集團各航空公司更合共增聘了約300名機師。

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全新綜合課程今日開始在香港授課，首班共24名見習機師完成理論課堂後，預計於10月展開飛行訓練。除與理大合辦課程外，國泰今年亦會在阿德萊德按原有課程為基礎開辦4班培訓課程，當中第一班24名學員將於4月下旬起在當地上課。

此外，在2020年已經完成見習機師訓練，卻因疫情而未能加入國泰的合資格機師亦將投入服務。國泰預計年內約有150名該等見習機師畢業生會陸續加入國泰的團隊。

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責任編輯：嚴浩文